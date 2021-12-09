Издание Politico.eu 8 декабря представило список самых влиятельных в Евросоюзе. Первое место в списке досталось бывшему главы Центробанка Европы, премьер-министру Италии Марио Драги.

Список из 28 позиций разделен на три части: те, кто делает, кто мечтает и мешает.

Ландсбергис попал в группу "мечтателей" и занимает в ней третье место. Первое место в этой группе досталось мэру Парижа – Анн Идальго, второе – Урсуле фон дер Ляйен.

"Министр иностранных дел Литвы задал своему балтийскому государству курс на стычку с Пекином и не демонстрирует признаков снижения хода. Сразу же, как только он вступил в должность, в декабре 2020 года, он объявил, что Литва не будет принимать участие в так называемой дипломатической платформе "17+1", которую Китай использует для сотрудничества со странами Средней и Восточной Европы. Вскоре Литва навлекла на себя гнев Пекина, позволив Тайваню открыть свое представительство в Вильнюсе", – пишет Politico.eu.

Издание отмечает, что в отличие от других стран ЕС, у которых в Китае есть большие инвестиции, Литве особенно нечего терять.

"Это значит, что ей не надо прятать под коврик такие вопросы, как нарушение прав человека. У страны есть опыт общения с истощающими большими силами, с момента развала коммунизма она регулярно сталкивается со старым оккупантом Россией", – пишет Politico.eu.

Издание акцентирует, что Ландсбергис продолжает традицию своего деда Витаутаса Ландсбергиса.

"Его дед Витаутас Ландсбергис в 2000 г. во время поездки в Пекин также высказал свою позицию по Тибету (он посетил Китай, как спикер парламента Литвы). Литовские политики утверждают, что страна не намерена бросать вызов политике "одного Китая", но удерживает свою позицию – и отказывается уступать – вовлекает своих сверстников по ЕС в ухудшающиеся отношения с Пекином", – сказано о Ландсбергисе.

В списке самых влиятельных, составленном Politico.eu, к "делателям" относится новый канцлер Германии Олаф Шольц и Мактон. В списке "мешающих" - премьер Венгрии Виктор Орбан и диктатор Александр Лукашенко.