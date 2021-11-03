"В состав делегации входят и два литовца – А. Кубилюс и П. Ауштрявичюс", – сообщил представитель по связям с общественностью бюро ЕП Довайдас Пабиржис.

Невзирая на предупреждения Китая, делегация ЕП в среду прибыла в Тайвань, поскольку блок старается установить более тесные отношения с этим китайским островом.

Д. Пабиржас отметил, что члены ЕП, отравившиеся в Тайвань, входят в специальный комитет по обсуждению вопросов, связанных со вмешательством зарубежных государств в демократические процессы в Евросоюза, включая дезинформацию.

В ходе трехдневного визита политики обсудят опыт Тайваня в борьбе с дезинформацией, попытками вмешательства в тайваньскую демократию, СМИ, культуру и образование, а также усилия Тайваня по укреплению собственного кибернетического иммунитета.

"Тайвань использует новаторские средства и вовлекает всю тайваньскую общественность в решение проблемы вмешательства в демократию всех видов, не ограничивая свободы слова и СМИ", – говорится в сообщении делегации.

В ходе визита политики встретятся с президентом Тайваня Цай Инвэнь и другими высокопоставленными должностными лицами. Европейскую делегацию возглавляет французский европарламентарий Рафаэль Глюксманн.

В сообщении МИД Тайваня говорится, что эта группа является первой официальной делегацией ЕП, посетившей остров.

Визит проходит на фоне напряженных отношений Тайваня и Китая. Пекин считает демократически управляемый Тайвань, куда в 1949 году сбежали националисты, проигравшие в гражданской войне с коммунистам, частью собственной территории и не раз заявлял, что когда-нибудь вернет свой контроль над островом, а если потребуется, то и посредством военной силы.

В последнее время Пекин активизировал усилия по изоляции Тайваня на международной арене и пытается пресечь любые попытки трактовки острова как независимого государства.

Ранее представительство Китая в Брюсселе предупредило, что визит европарламентариев в Тайвань "вредит существенным интересам Китая и подорвет здоровое развитие отношений Китая и ЕС".

Пекин особо критично относится и к укреплению связей Вильнюса и Тайбэя.

Решение Литвы решение разрешить представительству Тайваня действовать в стране под именем этого острова вызвало гнев Китая, который протестуют против любых попыток Тайваня действовать как независимое государство.

В других странах мира представительства Тайваня действуют от имени Тайбэя, так как устоялось международное соглашение о том, что такое название не противоречит политике "одного Китая".

Когда возник дипломатический конфликт, Китай летом отозвал своего посла из Литвы и предложил стране сделать то же самое. Посол Литвы в Китае Диана Мицкявичене вернулась в Вильнюс в начале сентября.

Литовские бизнесмены говорят, что из-за разногласий между Вильнюсом и Пекином торговля с этой азиатской страной значительно осложнилась.