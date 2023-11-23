В следующем году в Литве выборы в Европарламент пройдут 9 июня

 
ELTA
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Europos Parlamentas
Europos Parlamentas
ФОТО: Imago / Scanpix
Сейм после рассмотрения одобрил проект постановления, в котором предлагается 9 июня 2024 г. организовать в Литве выборы в Европейский парламент (ЕП).

За такой проект постановления, представленный спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен, в четверг после рассмотрения проголосовали 94 члена Сейма, один голосовал против, воздержались 20 парламентариев.

Этот проект постановления должен вступить в силу 9 декабря.

Очередные выборы в Европейский парламент в Литве состоятся в воскресенье, в тот же период, когда выборы в Европейский парламент проходят во всех государствах-членах Европейского союза. Выборы в Европарламент в странах ЕС пройдут 6-9 июня 2024 года.

Избирательный кодекс предусматривает, что выборы объявляются и их дата определяется Сеймом не позднее чем за 6 месяцев до воскресенья указанного периода.

По поводу даты выборов в Европарламент Сейму предстоит еще одно голосование.

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