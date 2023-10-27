В Сингапуре официально открылось посольство Литвы

 
ELTA
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Singapūras
Singapūras
ФОТО: Vida Press

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в пятницу официально открыл посольство Литвы в Сингапуре. По его словам, это – открытие еще одних ворот в Юго-Восточную Азию, которые будут способствовать экономическому развитию и инновациям между странами.

"Это посольство действительно является символом новых отношений Литвы с Индо-Тихоокеанским регионом и укрепления дружбы с Сингапуром. Как мы любим говорить в Европе – за нашу и вашу свободу", — сказал в приветственной речи Г. Ландсбергис.

По словам министра, этот важный шаг реализует стратегическое обязательство Литвы по расширению отношений с Индо-Тихоокеанским регионом.

"За время работы этого Правительства мы уже открыли посольства в Австралии и Южной Корее, а также торговое представительство на Тайване", – напомнил глава литовской дипломатии.

С 24 по 31 октября Г. Ландсбергис находится с рабочим визитом в Сингапуре, Индонезии и Вьетнаме.

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