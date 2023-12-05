В Шяуляйском регионе военные будут учиться действовать в условиях мобилизации

"Действия и элементы этих учений ориентированы не на призывников, а на военнослужащих – они будут отрабатывать и проверять различные смоделированные оперативные эпизоды на случай мобилизации или военного положения, будут реагировать на инциденты, предусмотренные сценариями учений, отрабатывать иные действия", – сказал говорит заместитель директора СВОК полковник-лейтенант Аудрюс Бейнорас.

Как сообщает Литовская армия, учения, которые продлятся до пятницы, начнутся с обсуждения, в ходе которого будут рассмотрены и оценены конкретные действия и ситуации, изучены обязанности и функции ответственных учреждений, проверены координационные действия, детализировано бесперебойное сотрудничество подразделений СВОК с региональными учреждениями при подготовке к мобилизации и после ее объявления.