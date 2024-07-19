В Шяуляй открывается военный городок

По словам Министерства обороны, на территории 7,8 га будет располагаться одно из самых молодых армейских подразделений – Пехотный батальон им. князя Маргириса бригады „Жемайтия“ и 6-й отряд Округа Присикелимо (Воскресения) Добровольческих сил охраны Добровольческих сил национальной обороны (ДСОК).

В военном городке, приспособленном для постоянного проживания около 660 военнослужащих, построены здания административного и специального назначения: казармы, столовая, штаб, медпункт и др. В городке есть и технические постройки: склады, гаражи, заправка, автомойка, навес для техники.