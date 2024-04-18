В Шилальском районе начались учения Добровольческих сил обороны

Как указывает армия, в ходе учений, проходящих в городке Паюрис и на подступах к нему, военнослужащие будут тренироваться выполнять задачи в населенной и лесной местности.

Солдаты 3-о отряда округа "Жемайтов" ДСО на учениях будут вооружены автоматическими винтовками G–36, одеты в военную форму и будут использовать звуковую имитацию.