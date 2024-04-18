В Шилальском районе начались учения Добровольческих сил обороны

 
ELTA
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ФОТО: Ekspress Meedia
В четверг в Шилальском районе начались двухдневные учения по проверке боевой готовности Добровольческих сил обороны (ДСО).

Как указывает армия, в ходе учений, проходящих в городке Паюрис и на подступах к нему, военнослужащие будут тренироваться выполнять задачи в населенной и лесной местности.

Солдаты 3-о отряда округа "Жемайтов" ДСО на учениях будут вооружены автоматическими винтовками G–36, одеты в военную форму и будут использовать звуковую имитацию.

Армия предупреждает, что перемещение военной техники и солдат возможно в населенных пунктах Лилейкенай, Видутишкес, Тубучяй, на подходах к ним и в лесу Рагонине.

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