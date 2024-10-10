В шести муниципалитетах Литвы пройдут военные учения

Всего в учениях, которые продлятся до воскресенья, примут участие около 50 военнослужащих. Вооруженные солдаты будут передвигаться пешком, будет использоваться колесная военная техника и имитационные боеприпасы.

Армия гарантирует, что во время учений военнослужащие будут соблюдать правила пожарной безопасности, охраны природы, правила дорожного движения и повседневная деятельность гражданских не будет нарушена. Тяжелая гусеничная техника использоваться не будет, техника будет передвигаться только по дорогам.