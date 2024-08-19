В Сейме пройдет жеребьевка для размещения политических партий в избирательных бюллетенях

По данным ГИК, на мероприятие приглашены представители политических организаций, участвующих в осенних выборах в Сейм. Планируется, что именно они определят номер представленной партии или коалиции.

Ранее ГИК сообщила о получении заявительных документов от списков кандидатов 17 политических партий и одной коалиции.

В бюллетенях для голосования в одномандатных округах кандидаты будут перечислены в алфавитном порядке согласно первой букве их фамилий.