В Сейме прокладывают путь поправки к закону, обязывающие обслуживать клиентов на литовском языке

За инициативу члена Сейма консерватора Дали Асанавичюте в четверг проголосовали 100 депутатов Сейма, против – 5, воздержались – 14 депутатов. Этому проекту в Сейме еще предстоит стадия принятия.
По мнению депутата Вилюса Семешки, это вопрос уважения к государственному языку.
„Минимально выучить литовский язык несложно, но есть злонамеренно настроенные люди, которые считают, что им не обязательно знать язык при оказании услуг“, - сказал Семешка.
По его мнению, предложенное решение необходимо и своевременно, поскольку жители имеют право получать услуги на государственном языке.
Автор проекта, парламентарий Даля Асанавичюте отметила, что знание литовского языка улучшит социальное положение приехавших в Литву работников, поможет им строить карьеру и получать более высокие доходы.
По ее словам, требовать знания литовского языка не будут от работников, например складов или кухонь.
„Это требование будет распространяться только на тех, кто имеет прямой контакт с клиентом“, - сказала Асанавичюте.
Поправки к закону о государственном языке, рассматриваемые в Сейме, предусматривают, что юридические и физические лица, другие организации и их подразделения, реализующие товары и предоставляющие услуги в Литве, „обеспечивают непосредственное обслуживание жителей на государственном языке на уровне владения литовским языком, определяемом Правительством“.
Исключение предлагается применять в предусмотренных Законом о науке и высшем образовании случаях, когда требование владения государственным языком считается необоснованным ограничением права на труд.
Также планируется узаконить, что „информация о реализуемых товарах и оказываемых услугах предоставляется, а товары маркируются на государственном языке“.
Предлагается, чтобы поправки в Закон о государственном языке вступили в силу с 1 января 2026 года.