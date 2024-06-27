В Сейме приняли присягу новые министры образования и социальной защиты

В четверг президент Гитанас Науседа подписал указ о назначении Р. Моркунайте-Микуленене, нынешней старосты фракции консерваторов в Сейме, главой Министерства образования, науки и спорта (МОНС), а также о назначении В. Шилинскаса, который до сих пор занимал должность заместителя министра, главой Министерства социальной защиты и труда (МСЗТ).
Их кандидатуры в минувшую пятницу представила глава Правительства Ингрида Шимоните. На этой неделе президент встретился с кандидатами на министерские посты и обсудил ожидания от политиков и их планы.
На данный момент временное руководство МОНС и МСЗТ поручено министру финансов Гинтаре Скайсте. Такое решение было принято после того, как Моника Навицкене, до сих пор возглавлявшая министерства, решила уйти со своего поста после скандала, связанного с ее отношениями с предпринимательницей Иевой Тринкунайте и ее партнером Вильгельмасом Германасом, осужденным за мошенничество.