В Сейме негласно проверяются "чеки": имена и покупки не разглашаются

„Может быть, мое личное мнение было не таким, но большинство комиссии решило, что в такой форме будем представлять отчет. Комиссия решает, в какой форме, потому что Правление Сейма для нас не предусмотрело“, – сказала она, отвечая на вопрос о такой секретности.

После того как портал ознакомился с подробной информацией, предоставленной советником комиссии, выяснилось, что в нецелевом использовании средств был замечен представитель Движения либералов Арминас Лидека. Он депутатскими деньгами в январе расплатился за USB-роутер – 37 евро. Поскольку ранее уже было принято решение о запрете приобретения компьютерной техники и аксессуаров к ней, когда до окончания срока полномочий остается менее года, комиссия пришла к выводу, что этот случай является нецелевым использованием средств. А. Лидека уже вернул указанную сумму средств на счет канцелярии Сейма.