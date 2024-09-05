В Сейме негласно проверяются "чеки": имена и покупки не разглашаются

На сайте Сейма портал обнаружил два опубликованных заключения комиссии. В одном из них перечислены расходы 40 депутатов Сейма за октябрь-декабрь прошлого года. В документе говорится, что комиссия „в трех случаях установила“ нецелевое использование средств.
„После получения информации о принятом комиссией решении депутаты Сейма представили объяснения о целях использования средств“, – говорится в документе.
По данным портала, в заключении также утверждается, что комиссия обратилась к одному из депутатов Сейма с просьбой уточнить информацию и запрошенная информация была предоставлена.
В другом заключении говорится, что Комиссия по этике и процедурам проверила расходы 40 парламентариев за январь-март, однако имя депутата Сейма, использовавшего средства не по назначению, в этом документе не указано.
Как пояснила порталу председатель Комиссии по этике и процедурам А. Норкене, отчеты комиссии готовятся согласно недавно утвержденному Правлением Сейма новому порядку.
„Может быть, мое личное мнение было не таким, но большинство комиссии решило, что в такой форме будем представлять отчет. Комиссия решает, в какой форме, потому что Правление Сейма для нас не предусмотрело“, – сказала она, отвечая на вопрос о такой секретности.
После того как портал ознакомился с подробной информацией, предоставленной советником комиссии, выяснилось, что в нецелевом использовании средств был замечен представитель Движения либералов Арминас Лидека. Он депутатскими деньгами в январе расплатился за USB-роутер – 37 евро. Поскольку ранее уже было принято решение о запрете приобретения компьютерной техники и аксессуаров к ней, когда до окончания срока полномочий остается менее года, комиссия пришла к выводу, что этот случай является нецелевым использованием средств. А. Лидека уже вернул указанную сумму средств на счет канцелярии Сейма.
Также выяснилось, что „аграрий“ Дайнюс Кепянис оплачивал абонентские услуги телевизионной платформы Netflix и телеканала AS TV Play Baltics. Сумма составила 93 евро.
Представитель партии свободы Моргана Даниэле заплатила за 87 евро за грим, а консерватор Даля Асанавичюте купила кабель и наушники с микрофоном почти за 22 евро.
Случаи с М. Даниэле и Д. Кепянисом ранее опубликовал публицист Андрюс Тапинас. Во всех этих случаях, по решению Комиссии по этике и процедурам, депутатам Сейма пришлось вернуть средства, сообщает портал.