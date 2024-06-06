В Сейм поступит предложение обязать таксистов и продавцов обслуживать клиентов на литовском языке

"Очень важно, чтобы военным беженцам, приехавшим из Украины, а также иммигрантам из стран Центральной Азии – Киргизии, Таджикистана, Узбекистана – была предоставлена ​​возможность изучать литовский язык. Это время, когда работодатель может позаботиться о своих работниках, чтобы они выучили литовский язык хотя бы на базовом уровне", - говорит Д. Асанавичюте.