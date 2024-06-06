В Сейм поступит предложение обязать таксистов и продавцов обслуживать клиентов на литовском языке

По мнению Д. Асанавичюте, поскольку в Литве увеличивается количество работников из-за границы, мы должны обеспечить, чтобы жители Литвы получали обслуживание на государственном языке хотя бы на базовом уровне.
"Я говорю, например, о таксистах, продавцах и т. д. Есть ряд сфер, где сотрудники не имеют прямого контакта с клиентами, на которых, по моему мнению, не должно распространяться требование о знании литовского языка", - сказала Д. Асанавичюте.
В случае одобрения Сейма юридические и физические лица, продающие товары и предоставляющие услуги в Литве, будут обязаны обеспечивать обслуживание пользователей на литовском языке в соответствии с установленными правительством категориями владения языком.
Предлагается, чтобы поправки в Закон о государственном языке вступили в силу 1 апреля 2025 года.
"Очень важно, чтобы военным беженцам, приехавшим из Украины, а также иммигрантам из стран Центральной Азии – Киргизии, Таджикистана, Узбекистана – была предоставлена возможность изучать литовский язык. Это время, когда работодатель может позаботиться о своих работниках, чтобы они выучили литовский язык хотя бы на базовом уровне", - говорит Д. Асанавичюте.
Правительство на год продлило срок, в течение которого украинские беженцы, желающие устроиться на работу, должны выучить государственный литовский язык.
Согласно решению Кабмина, к иностранцам, которым предоставлена временная защита, пока не будет применяться критерий владения государственным языком.
Временная защита продлена на один год – до 4 марта 2025 года.