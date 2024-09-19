В Сейм Литвы внесены предложения о денонсации трех международных экономических соглашений с РФ и РБ

За предложение денонсировать договор с Беларусью на стадии внесения проголосовали 120 парламентариев, никто не проголосовал против, 1 воздержался. Денонсацию соглашения с Россией поддержали 117 членов Сейма, голосов против не было, 1 парламентарий воздержался.
По словам заместителя министра иностранных дел Эгидиюса Мейлюнаса, представившего проекты, после принятия законов о денонсации соглашений с Россией и Беларусью правительства России и Беларуси будут проинформированы об этом решении по дипломатическим каналам. По словам вице-министра, никаких негативных последствий после принятия законов о денонсации соглашений не предвидится.
Президент подписал указ о денонсации этих соглашений в понедельник.
В четверг Сейм также одобрил денонсацию третьего соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и налоговых нарушений.
За это предложение на стадии внесения проголосовали 107 парламентариев, никто не голосовал против, воздержались 4 члена Сейма.