В Сейм Литвы внесены предложения о денонсации трех международных экономических соглашений с РФ и РБ

За предложение денонсировать договор с Беларусью на стадии внесения проголосовали 120 парламентариев, никто не проголосовал против, 1 воздержался. Денонсацию соглашения с Россией поддержали 117 членов Сейма, голосов против не было, 1 парламентарий воздержался.

По словам заместителя министра иностранных дел Эгидиюса Мейлюнаса, представившего проекты, после принятия законов о денонсации соглашений с Россией и Беларусью правительства России и Беларуси будут проинформированы об этом решении по дипломатическим каналам. По словам вице-министра, никаких негативных последствий после принятия законов о денонсации соглашений не предвидится.