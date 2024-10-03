В Сейм Литвы баллотируются 84 бывших коммуниста

В ГИК отмечают, что наиболее активно уточняли свое прежнее членство в партиях кандидаты от Союза народа и справедливости (центристы, народники) (28), „Зари Немана“ (20) и союза демократов „Во имя Литвы“ (19).

В период подачи заявительных документов в ГИК, о своем членстве в Коммунистической партии заявили 50 кандидатов. После обновления данных добавилось еще 34. Следовательно, на сегодняшний день общее число кандидатов, ранее состоявших в рядах бывших КПСС, КПЛ или обеих этих партий, составляет 84.

По данным ГИК, после истечения срока уточнения информации выросло число кандидатов, которые указали свое прежнее членство в Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) и/или Коммунистической партии Литвы (КПЛ).

В мае прошлого года в Сейме был зарегистрирован законопроект, предусматривающий, что начиная с 2024 года все политические кандидаты должны сообщать о своем членстве в любой политической партии, комитете или ассоциации с указанием периодов членства, при наличии таковых, и занимаемых в организации должностей.

Исключительно в законопроекте отмечалось, что каждый кандидат в депутаты Сейма, в президенты, в депутаты муниципальных советов, в мэры и депутаты Европарламента с 2024 года должен указывать в предвыборной анкете свою прежнюю принадлежность к Коммунистической партии.