В Северной Литве начинаются военные учения "Стальной Витис-2 24"

Как сообщает Литовская армия, в ходе трехдневных учений солдаты будут выполнять возложенные на них задачи, а также примут участие во встречах с представителями администрации местных самоуправлений.

В Биржайском, Купишкском и Рокишкском районах в светлое и темное время суток вооруженные солдаты будут передвигаться пешком или на гражданской и военной технике, использовать имитационные боеприпасы, взрывные и дымовые устройства.