В Сейме вспомнят годовщину первых атак Хамаса на Израиль

7 октября прошлого года сотни боевиков Хамас и других исламистских группировок из сектора Газа вторглись на юг Израиля и убили более 1200 человек. Также был взят 251 заложник. 97 похищенных все еще находятся в секторе Газа, 33 из которых официально объявлены Израилем погибшими.