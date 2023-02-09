В Сейме распалась Фракция регионов Литвы

"Официально сообщаю, что в Сейме больше нет Фракции регионов Литвы. Коллеги переходят в Смешанную фракцию членов Сейма", - информировала председатель Сейма.
Как предусматривает Устав Сейма, фракцию могут сформировать не менее чем 7 парламентариев. Кроме уже перечисленных четырех политиков во Фракции регионов Литы работали Беата Петкевич, Пятрас Гражулис, Ремигиюс Жемайтайтис и Агне Ширинскене.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Совет эксперта недовольным ценами жителям: не покупайте
Продукты питания в Литве дорожают, и конца этого...
Эфир Delfi: Зеленский, Украина, Литва, ЕС — помощь и перспектива вступления
Президент Украины Владимир Зеленский принимает...
В Вильнюсе 5-й день ищут пропавшего подростка, обращаются за помощью к каунасцам
В Вильнюсе 5-й день ведутся поиски пропавшего 15-летнего...
В Вильнюсе совершены несколько нападений на несовершеннолетних – полиция сообщает не обо всех случаях
Только в прошлом году были зарегистрированы 500 случаев...
Новый рейтинг кандидатов в мэры Вильнюса: меняются позиции лидеров
Проведен еще один опрос жителей столицы, у которых есть...