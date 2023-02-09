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После ухода четырех парламентариев, в Сейме распалась Фракция регионов Литвы. Об этом в четверг во время внеочередного заседания Сейма сообщила председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен. По ее словам, из Фракции регионов Литвы решили уйти Рита Тамашунене, Чеслав Ольшевский, Йонас Пинскус и Андрюс Паленис.
В Сейме распалась Фракция регионов Литвы
© ELTA / Josvydas Elinskas


"Официально сообщаю, что в Сейме больше нет Фракции регионов Литвы. Коллеги переходят в Смешанную фракцию членов Сейма", - информировала председатель Сейма.

Как предусматривает Устав Сейма, фракцию могут сформировать не менее чем 7 парламентариев. Кроме уже перечисленных четырех политиков во Фракции регионов Литы работали Беата Петкевич, Пятрас Гражулис, Ремигиюс Жемайтайтис и Агне Ширинскене.

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