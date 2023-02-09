В Сейме распалась Фракция регионов Литвы



"Официально сообщаю, что в Сейме больше нет Фракции регионов Литвы. Коллеги переходят в Смешанную фракцию членов Сейма", - информировала председатель Сейма.

Как предусматривает Устав Сейма, фракцию могут сформировать не менее чем 7 парламентариев. Кроме уже перечисленных четырех политиков во Фракции регионов Литы работали Беата Петкевич, Пятрас Гражулис, Ремигиюс Жемайтайтис и Агне Ширинскене.