2024.06.27 14:57

В Сейме приняли присягу новые министры образования и социальной защиты

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vytautas Šilinskas, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Vytautas Šilinskas, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В четверг в Сейме приняли присягу новые министры Радвиле Моркунайте-Микуленене и Витаутас Шилинскас.

В четверг президент Гитанас Науседа подписал указ о назначении Р. Моркунайте-Микуленене, нынешней старосты фракции консерваторов в Сейме, главой Министерства образования, науки и спорта (МОНС), а также о назначении В. Шилинскаса, который до сих пор занимал должность заместителя министра, главой Министерства социальной защиты и труда (МСЗТ).

Их кандидатуры в минувшую пятницу представила глава Правительства Ингрида Шимоните. На этой неделе президент встретился с кандидатами на министерские посты и обсудил ожидания от политиков и их планы.

На данный момент временное руководство МОНС и МСЗТ поручено министру финансов Гинтаре Скайсте. Такое решение было принято после того, как Моника Навицкене, до сих пор возглавлявшая министерства, решила уйти со своего поста после скандала, связанного с ее отношениями с предпринимательницей Иевой Тринкунайте и ее партнером Вильгельмасом Германасом, осужденным за мошенничество.

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