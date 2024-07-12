В Сейме принес присягу переизбранный на второй срок президент Литвы

Председатель Конституционного Суда (КС) Гинтарас Года принял присягу президента во время торжественной церемонии инаугурации, которая прошла в полдень в парламентском зале 11 марта.

„Я, Гитанас Науседа, клянусь народу быть верным Литовской Республике и Конституции, уважать и соблюдать законы, охранять целостность литовских земель, клянусь добросовестно исполнять свои обязанности и быть одинаково справедливым для всех, клянусь всеми силами укреплять независимость Литвы, служить Родине, демократии, ради благополучия народа Литвы. Да поможет мне Бог!“, – поклялся Г. Науседа.

С инаугурационной речью к собравшимся обратится и Г. Науседа, который вскоре получит мандат на очередной пятилетний срок.