В Сейме представили Вайкшнораса на пост командующего армией: он поддерживает всеобщий призыв

„Продолжение начатых работ, интеграция существующих и новых планируемых мощностей, пополнение личного состава, его готовность укрепят Литовскую армию и помогут поддерживать необходимую боеготовность. Укрепление сил должно быть сбалансировано путем обеспечения функционирования всех боевых оперативных систем“, - сказал он.

Во время своего выступления кандидат подчеркнул важность продолжения начатой ​​работы.

„Геополитическая ситуация диктует, что у нас совершенно нет роскоши терять время, поэтому всё внимание должно быть сосредоточено на сдерживании и защите всего альянса НАТО. Сильная коллективная оборона и обязательства Литовской армии являются важнейшими приоритетами“, - сказал Р. Вайкшнорас на заседании Сейма.

Р. Вайкшнорас также заверил, что поддерживает всеобщий призыв. Однако, по его словам, к такому шагу нужно готовиться постепенно.

„Как кандидат я поддерживаю всеобщий призыв, но следует делать это постепенно. Это требует инфраструктуры, требует тренировочных полей, требует подготовки инструкторов, но постепенно, с каждым годом, в зависимости от того, какие решения будут приняты, мы можем увеличивать количество призываемых молодых солдат, тем самым увеличивая наш резерв“, - подчеркнул он.

Подчеркнул важность противовоздушной обороны

В ходе своего выступления кандидат также подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны.