В Сейме представили Вайкшнораса на пост командующего армией: он поддерживает всеобщий призыв

„Геополитическая ситуация диктует, что у нас совершенно нет роскоши терять время, поэтому всё внимание должно быть сосредоточено на сдерживании и защите всего альянса НАТО. Сильная коллективная оборона и обязательства Литовской армии являются важнейшими приоритетами“, - сказал Р. Вайкшнорас на заседании Сейма.
Во время своего выступления кандидат подчеркнул важность продолжения начатой работы.
„Продолжение начатых работ, интеграция существующих и новых планируемых мощностей, пополнение личного состава, его готовность укрепят Литовскую армию и помогут поддерживать необходимую боеготовность. Укрепление сил должно быть сбалансировано путем обеспечения функционирования всех боевых оперативных систем“, - сказал он.
Р. Вайкшнорас также заверил, что поддерживает всеобщий призыв. Однако, по его словам, к такому шагу нужно готовиться постепенно.
„Как кандидат я поддерживаю всеобщий призыв, но следует делать это постепенно. Это требует инфраструктуры, требует тренировочных полей, требует подготовки инструкторов, но постепенно, с каждым годом, в зависимости от того, какие решения будут приняты, мы можем увеличивать количество призываемых молодых солдат, тем самым увеличивая наш резерв“, - подчеркнул он.
Подчеркнул важность противовоздушной обороны
В ходе своего выступления кандидат также подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны.
„Уроки в Украине показывают, что все системы важны, но ПВО – одна из важнейших, потому что у нас сегодня действительно много дыр“, - сказал Р. Вайкшнорас.
„У нас есть (системы) тактического назначения – малой дальности, малой высоты. И приобретение новых батарей действительно помогло бы защитить не только наши боевые подразделения, но и приемные пункты принимающей страны“, - добавил он.
Ожидается, что действующий командующий армией Вальдемарас Рупшис будет освобожден от своих обязанностей 23 июля этого года, а 24 июля Р. Вайкшнорас будет назначен командующим армией страны сроком на пять лет.
Срок полномочий нынешнего командующего армией генерала Вальдемара Рупшиса истекает в июле этого года.
Согласно Конституции, командующий армией назначается сроком на пять лет и освобождается от должности президентом с одобрения Сейма.
Поддержку кандидатуре Р. Вайкшнораса выразили члены правящих и оппозиционных партий парламента, министр обороны Лауринас Кащюнас, спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен и премьер-министр Ингрида Шимоните.