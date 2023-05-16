Инициатор проекта консерватор Витаутас Кернагис говорит, что именно сахар и подсластители являются основными компонентами жидкостей для электронных сигарет, которые усиливают их вкусовые качества. По мнению политика, запрет таких жидкостей, содержащих сахар или подсластители, вероятно, снизит привлекательность электронных сигарет среди молодежи.

"(...) С запретом на использование сахара и/или подсластителей нашим службам надзора не придется отправлять образцы электронных сигарет в датские или другие зарубежные лаборатории. Все можно будет сразу расследовать в Литве. Это ускорит борьбу с нарушающими закон поставщиками и продавцами электронных сигарет", — говорит парламентарий Витаутас Кернагис.

В законопроекте подчеркивается, что сахар и подсластители, используемые в ароматизированных электронных сигаретах, делают их привлекательными для молодежи, несовершеннолетних. Достаточно научных доказательств того, что именно дети, а не взрослые, предпочитают сладкий вкус.

Некоторые популярные подсластители, используемые в жидкостях для электронных сигарет, включают сукралозу, этилмальтол и стевию. Эти подсластители часто используются в сочетании с натуральными или искусственными ароматизаторами для создания широкого спектра уникальных и привлекательных вкусов жидкостей для электронных сигарет.

Также в законе уже предусмотрено, чтобы электронные сигареты не содержали витаминов, кофеиновых ароматизаторов, за исключением табачных или иных добавок, создающих впечатление, что электронные сигареты и заправки для электронных сигарет полезны или менее вредны для здоровья.

"Дополнение закона запретом на использование сахара и подсластителей при производстве электронных сигарет, вероятно, снизит привлекательность использования электронных сигарет, особенно среди несовершеннолетних и молодежи", — подчеркнул политик в пресс-релизе.

ELTA напоминает, что 1 июля 2022 г. вступил в силу законопроект Сейма, запрещающий продажу ароматизированных жидкостей для электронных сигарет.