В Сейме предлагают разрешить голосовать на муниципальных выборах с 16 лет

По мнению председателя временной группы Сейма Андрюса Багдонаса, если Конституция будет изменена во время этой каденции и более молодым жителям – с 21 года – будет разрешено баллотироваться в члены Сейма, следует также предоставить право лицам с 16 лет голосовать на муниципальных выборах.

"Согласно исследованиям, старшие подростки более политически активны, чем молодые люди, только достигшие совершеннолетия. Поэтому мы должны максимально поощрять их к участию в демократических процессах тем более, что в политике не хватает молодежи: сейчас в Сейме не работает ни один политик моложе 30 лет", - отметил А. Багдонас.

В ноябре Совет молодежных организаций Литвы выступил с законодательной инициативой граждан по изменению 34 статьи Конституции. Молодежь предлагает предоставить 16-летним гражданам "право голосовать на выборах муниципальных советов и мэров".