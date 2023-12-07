В Сейме предлагают разрешить голосовать на муниципальных выборах с 16 лет

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock
Временная группа сотрудничества Сейма с Советом молодежных организаций Литвы поддерживает инициативу молодежи о предоставлении права голоса на муниципальных выборах с 16 лет. В среду представители организаций представили членам Сейма инициативу по сбору подписей Vote 16 для внесения поправок в Конституцию, говорится в пресс-релизе.

По мнению председателя временной группы Сейма Андрюса Багдонаса, если Конституция будет изменена во время этой каденции и более молодым жителям – с 21 года – будет разрешено баллотироваться в члены Сейма, следует также предоставить право лицам с 16 лет голосовать на муниципальных выборах.

"Согласно исследованиям, старшие подростки более политически активны, чем молодые люди, только достигшие совершеннолетия. Поэтому мы должны максимально поощрять их к участию в демократических процессах тем более, что в политике не хватает молодежи: сейчас в Сейме не работает ни один политик моложе 30 лет", - отметил А. Багдонас.

В ноябре Совет молодежных организаций Литвы выступил с законодательной инициативой граждан по изменению 34 статьи Конституции. Молодежь предлагает предоставить 16-летним гражданам "право голосовать на выборах муниципальных советов и мэров".

По словам президента Совета молодежных организаций Литвы Умберто Маси, голосование с 16 лет на выборах муниципальных советов и мэров выработает у молодых людей привычку участвовать в демократических процессах.

По словам А. Багдонаса, временная группа Сейма будет следить за тем, как до 6 марта следующего года молодежные организации будут собирать подписи.

"Задача огромна: чтобы внести этот вопрос в повестку дня Сейма, необходимо 300 тыс. подписей. Если молодежная миссия провалится, вероятно, что соответствующую поправку в Конституцию зарегистрируем мы", - цитируется в сообщении член Сейма.

Либералы в Сейме также считают, что 16-летний возрастной ценз можно применять и на выборах в Европарламент.

На предстоящих выборах в Европарламент в 2024 году с 16 лет будут голосовать граждане Австрии, Бельгии, Мальты и Германии, а греки – с 17 лет.

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