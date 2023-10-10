В Сейме почтили память жертв атаки на Израиль: после объявления минуты молчания Жемайтайтис покинул свое рабочее место

Представитель партии свободы Томас Витаутас Раскявичюс сообщил об этой ситуации на своей странице в Facebook. Политик поспешил поделиться тем, что видел, как Жемайтайтис покидал зал пленарных заседаний.

"После того, как в зале Сейма была объявлена ​​минута молчания в память о погибших в Израиле, Ремигиюс Жемайтайтис демонстративно покинул зал. Пациент антисемит", – написал Раскявичюс на своей странице в Facebook.

На вопрос, заданный журналистами другим депутатам, видели ли они Жемайтайтиса в зале парламента, староста фракции Движения либералов Эугениюс Гентвилас ответил, что после объявления минуты молчания политик покинул свое место, но из зала не вышел.

"Объявлена ​​минута молчания. Он встал со своего места и начал выходить из зала. Но, судя по всему, он не вышел из зала, а потом вернулся и встал на видном месте", – прокомментировал ситуацию Гентвилас.