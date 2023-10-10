В Сейме почтили память жертв атаки на Израиль: после объявления минуты молчания Жемайтайтис покинул свое рабочее место

Представитель партии свободы Томас Витаутас Раскявичюс сообщил об этой ситуации на своей странице в Facebook. Политик поспешил поделиться тем, что видел, как Жемайтайтис покидал зал пленарных заседаний.
"После того, как в зале Сейма была объявлена минута молчания в память о погибших в Израиле, Ремигиюс Жемайтайтис демонстративно покинул зал. Пациент антисемит", – написал Раскявичюс на своей странице в Facebook.
На вопрос, заданный журналистами другим депутатам, видели ли они Жемайтайтиса в зале парламента, староста фракции Движения либералов Эугениюс Гентвилас ответил, что после объявления минуты молчания политик покинул свое место, но из зала не вышел.
"Объявлена минута молчания. Он встал со своего места и начал выходить из зала. Но, судя по всему, он не вышел из зала, а потом вернулся и встал на видном месте", – прокомментировал ситуацию Гентвилас.
Его поддержал председатель оппозиционного Демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис, добавив, что, когда Р. Жемайтайтис поднялся со своего места в зале, раздались призывы к политику остаться.
"Из зала раздалось несколько голосов с призывом не покидать зал. Может быть, он и был в зале, но не на своем месте", – пояснил он.
Когда журналисты связались с Жемайтайтисом и спросила, покинул ли он зал Парламента во время минуты молчания, депутат Сейма указал, что Раскявичюс в своем посте в Facebook написал неправду.
"Мы стояли вместе: вместе стоял Юлюс Сабатаускас", – сказал он.