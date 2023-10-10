В Сейме почтили память жертв атаки на Израиль: после объявления минуты молчания Жемайтайтис покинул свое рабочее место

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Karas Izraelyje
Karas Izraelyje
ФОТО: AFP / Scanpix

Во вторник Сейм начал свое заседание с минуты молчания в память о жертвах атак террористической группировки "Хамас" на Израиль. Однако некоторых политиков смутило поведение депутата Сейма Ремигиюса Жемайтайтиса, известного своими антисемитскими высказываниями: депутат покинул свое рабочее место после объявления минуты молчания.

Представитель партии свободы Томас Витаутас Раскявичюс сообщил об этой ситуации на своей странице в Facebook. Политик поспешил поделиться тем, что видел, как Жемайтайтис покидал зал пленарных заседаний.

"После того, как в зале Сейма была объявлена ​​минута молчания в память о погибших в Израиле, Ремигиюс Жемайтайтис демонстративно покинул зал. Пациент антисемит", – написал Раскявичюс на своей странице в Facebook.

На вопрос, заданный журналистами другим депутатам, видели ли они Жемайтайтиса в зале парламента, староста фракции Движения либералов Эугениюс Гентвилас ответил, что после объявления минуты молчания политик покинул свое место, но из зала не вышел.

"Объявлена ​​минута молчания. Он встал со своего места и начал выходить из зала. Но, судя по всему, он не вышел из зала, а потом вернулся и встал на видном месте", – прокомментировал ситуацию Гентвилас.

Его поддержал председатель оппозиционного Демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис, добавив, что, когда Р. Жемайтайтис поднялся со своего места в зале, раздались призывы к политику остаться.

"Из зала раздалось несколько голосов с призывом не покидать зал. Может быть, он и был в зале, но не на своем месте", – пояснил он.

Когда журналисты связались с Жемайтайтисом и спросила, покинул ли он зал Парламента во время минуты молчания, депутат Сейма указал, что Раскявичюс в своем посте в Facebook написал неправду.

"Мы стояли вместе: вместе стоял Юлюс Сабатаускас", – сказал он.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии