В Сейме обсужден Вильнюсский саммит НАТО: у Литвы много домашней работы

По словам советника президента К. Будриса, региональные оборонные планы также устанавливают требования к силам членов Альянса. "Из региональных оборонных планов исходит требование к силам, в том числе литовским, какими мы должны быть, чтобы иметь возможность воевать. Эту работу нам предстоит проделать", - подчеркнул К. Будрис. Он также подчеркнул важность выполнения планов по литовской дивизии и немецкой бригаде.

"Во-первых, те же региональные оборонные планы, которые хороши как конструкт, нужно будет наполнить реальными возможностями. Уже проходят конференции по генерации мощности, и понемногу эти планы начинают реализовываться. В последние полгода нас ждет изменение, прорыв в практической реализации оборонных планов", - прокомментировал политик после заседания.

По словам председателя КНБО Лауринаса Кащюнаса , на заседании обсуждалась реализация региональных оборонных планов, которые были окончательно согласованы на Вильнюсском саммите.

"Что касается реализации интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, нам также предстоит выполнение домашней работы – работать с союзниками, чтобы эти ротации происходили чаще и интенсивнее", - подчеркнул советник президента.

По словам К. Будриса, Литве нужно будет выполнить "домашнюю работу", чтобы ротация систем ПВО происходила чаще.

Л. Кащюнас подчеркнул, что практической реализации ротационной модели противовоздушной обороны будет способствовать приобретение новых систем. Он отметил, что приобретение новых систем ПВО будет непростым, так как их не так много и в странах Западной Европы. "Конечно, мы и сами будем искать возможности, которые страны НАТО, имеющие системы ПВО, могли бы внести в нашу ротационную модель ПВО", - сказал Л. Кащюнас, добавив, что в настоящее время планируется приобретение средних систем ПВО.

"У нас есть большой дивизионный проект, есть амбиции по его реализации – предстоит работа. Точно так же и по присутствию бригады в Литве мы продолжим работу – то есть и с инфраструктурой, и с другими подготовительными работами", - добавил советник президента.

А. Анушаускас: мы не должны медлить со своими потребностями



Со своей стороны, министр обороны Арвидас Анушаускас, присутствовавший на заседании комитетов, после заседания подчеркнул, что после того, как Альянс решил выделить 2 проц. от ВВП на оборону, Литва не должна медлить со своими потребностями и размещать заказы на вооружение как можно скорее.

"Действительно, большая часть НАТО декларирует увеличение расходов на оборону до 2 проц. и более. Это значит, есть условие, что 20 проц. надо выделять на модернизацию армий, закупку нового оружия. С теми (на оборону – ELTA) выделенными десятками миллиардов будет напряженность в оборонной промышленности – прежде всего в Европе", - сказал журналистам А. Анушаускас.

"Каждая страна захочет приобрести (оружие – ELTA) при модернизации своих армий. Несомненно, мы не должны медлить со своими потребностями, нашими заказами. Многие из них мы уже сделали, но предстоит еще много", - отметил министр.

Ж. Павиленис: нам нужно сосредоточиться на Вашингтоне