В Сейме обсужден Вильнюсский саммит НАТО: у Литвы много домашней работы

В заседании комитетов также приняли участие главный советник президента Кястутис Будрис, командующий Литовской армией Вальдемарас Рупшис и министр обороны Арвидас Анушаускас.
Обсуждено выполнение региональных оборонных планов
По словам председателя КНБО Лауринаса Кащюнаса, на заседании обсуждалась реализация региональных оборонных планов, которые были окончательно согласованы на Вильнюсском саммите.
"Во-первых, те же региональные оборонные планы, которые хороши как конструкт, нужно будет наполнить реальными возможностями. Уже проходят конференции по генерации мощности, и понемногу эти планы начинают реализовываться. В последние полгода нас ждет изменение, прорыв в практической реализации оборонных планов", - прокомментировал политик после заседания.
По словам советника президента К. Будриса, региональные оборонные планы также устанавливают требования к силам членов Альянса.
"Из региональных оборонных планов исходит требование к силам, в том числе литовским, какими мы должны быть, чтобы иметь возможность воевать. Эту работу нам предстоит проделать", - подчеркнул К. Будрис.
Он также подчеркнул важность выполнения планов по литовской дивизии и немецкой бригаде.
"У нас есть большой дивизионный проект, есть амбиции по его реализации – предстоит работа. Точно так же и по присутствию бригады в Литве мы продолжим работу – то есть и с инфраструктурой, и с другими подготовительными работами", - добавил советник президента.
Много домашней работы, связанной с реализацией планов противовоздушной обороны
Л. Кащюнас подчеркнул, что практической реализации ротационной модели противовоздушной обороны будет способствовать приобретение новых систем. Он отметил, что приобретение новых систем ПВО будет непростым, так как их не так много и в странах Западной Европы.
"Конечно, мы и сами будем искать возможности, которые страны НАТО, имеющие системы ПВО, могли бы внести в нашу ротационную модель ПВО", - сказал Л. Кащюнас, добавив, что в настоящее время планируется приобретение средних систем ПВО.
По словам К. Будриса, Литве нужно будет выполнить "домашнюю работу", чтобы ротация систем ПВО происходила чаще.
"Что касается реализации интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, нам также предстоит выполнение домашней работы – работать с союзниками, чтобы эти ротации происходили чаще и интенсивнее", - подчеркнул советник президента.
А. Анушаускас: мы не должны медлить со своими потребностями
Со своей стороны, министр обороны Арвидас Анушаускас, присутствовавший на заседании комитетов, после заседания подчеркнул, что после того, как Альянс решил выделить 2 проц. от ВВП на оборону, Литва не должна медлить со своими потребностями и размещать заказы на вооружение как можно скорее.
"Действительно, большая часть НАТО декларирует увеличение расходов на оборону до 2 проц. и более. Это значит, есть условие, что 20 проц. надо выделять на модернизацию армий, закупку нового оружия. С теми (на оборону – ELTA) выделенными десятками миллиардов будет напряженность в оборонной промышленности – прежде всего в Европе", - сказал журналистам А. Анушаускас.
"Каждая страна захочет приобрести (оружие – ELTA) при модернизации своих армий. Несомненно, мы не должны медлить со своими потребностями, нашими заказами. Многие из них мы уже сделали, но предстоит еще много", - отметил министр.
Ж. Павиленис: нам нужно сосредоточиться на Вашингтоне
По словам председателя КИД Жигимантаса Павилениса, хотя консенсус Альянса по приглашению Украины в НАТО не был тем, на что надеялась Литва, сейчас комитеты фокусируются на встрече Альянса, которая состоится в следующем году в Вашингтоне. Там, по словам парламентария, могут прозвучать новости очень благоприятные для Украины.
"Приглашение для Украины есть, там четко сказано, что план действий не понадобится – не потребуется двух шагов, достаточно одного. И мы надеемся, что этим шагом будет Вашингтон", - после заседания комитета сказал Ж. Павиленис.
"Все институты, партии и оба комитета не ушли в отпуск и решили работать, потому что до встречи в Вашингтоне осталось 9 месяцев. Это очень мало, учитывая тот факт, что Америка будет находиться в предвыборной ситуации. Мы должны сосредоточиться на Вашингтоне", - отметил парламентарий.
Председатель КИД также отметил, что только Украина имеет исключительные условия в Альянсе – Совет Украина-НАТО. А это, по мнению Ж. Павилениса указывает на светлое будущее Украины в НАТО.
"Такого нет ни у одной другой страны", - подчеркнул член Сейма.