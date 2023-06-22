22 июня 2023 г. 16:49

В Сейме начат сбор подписей за импичмент министру МВД

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В четверг оппозиция начала сбор подписей за импичмент министру внутренних дел Агне Билотайте.

Это агентству ELTA подтвердил староста демократической фракции "Во имя Литвы" Альгирдас Буткявичюс. По его словам, инициативу курирует член фракции Витаутас Бакас, который ранее уже говорил о данной инициативе.
"Сейчас он собирает подписи в зале", — сказал А. Буткявичюс агентству ELTA.

А. Буткявичюс затруднился ответить на вопрос о том, сколько парламентариев уже поставили свои подписи под текстом импичмента. Однако политик заверил, что демократы Сейма единогласно поддержали инициативу.
ELTA ранее сообщала, что парламентское меньшинство в понедельник подготовило документ об импичменте А. Билотайте. И все же политики надеялись, что министр согласится еще раз прийти на встречу оппозиционных фракций.

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