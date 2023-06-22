В Сейме начат сбор подписей за импичмент министру МВД

Это агентству ELTA подтвердил староста демократической фракции "Во имя Литвы" Альгирдас Буткявичюс . По его словам, инициативу курирует член фракции Витаутас Бакас , который ранее уже говорил о данной инициативе. "Сейчас он собирает подписи в зале", — сказал А. Буткявичюс агентству ELTA.

А. Буткявичюс затруднился ответить на вопрос о том, сколько парламентариев уже поставили свои подписи под текстом импичмента. Однако политик заверил, что демократы Сейма единогласно поддержали инициативу.

ELTA ранее сообщала, что парламентское меньшинство в понедельник подготовило документ об импичменте А. Билотайте. И все же политики надеялись, что министр согласится еще раз прийти на встречу оппозиционных фракций.