В Сейме начат сбор подписей за импичмент министру МВД

Это агентству ELTA подтвердил староста демократической фракции "Во имя Литвы" Альгирдас Буткявичюс. По его словам, инициативу курирует член фракции Витаутас Бакас, который ранее уже говорил о данной инициативе.
"Сейчас он собирает подписи в зале", — сказал А. Буткявичюс агентству ELTA.
А. Буткявичюс затруднился ответить на вопрос о том, сколько парламентариев уже поставили свои подписи под текстом импичмента. Однако политик заверил, что демократы Сейма единогласно поддержали инициативу.
ELTA ранее сообщала, что парламентское меньшинство в понедельник подготовило документ об импичменте А. Билотайте. И все же политики надеялись, что министр согласится еще раз прийти на встречу оппозиционных фракций.