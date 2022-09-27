В середине сентября парламентарии от оппозиции подготовили проект вынесения вотума недоверия и собрали 62 подписи представителей оппозиционных фракций. Министр ответит в Сейме на 23 вопроса, подготовленные оппозицией – парламентарии хотят услышать от министра, как он собирается снизить напряженность в связи с высокими энергоценами, помочь жителям и бизнесу.

В числе письменных вопросов – второй этап либерализации рынка поставок электроэнергии, мощности электрогенерации, цены на энергоресурсы, солнечные электростанции, ЗАО Ignitis, план экономии и компенсации за дистанционную работу, банкротство предприятий и увольнение работников, цена на биотопливо, биржа Nord Pool и др.

Во время этого срока полномочий Сейма парламентское меньшинство инициировало уже два вотума недоверия – министр здравоохранения Арунасу Дулькису и министру сельского хозяйства Кястутису Навицкасу. Оба процесса завершились в пользу правящих - ответы на вопросы одобрили и министры продолжают работать.

Не исключено, что вскоре вотум недоверия может быть инициирован и министру окружающей среды Симонасу Гентвиласу, министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису и министру экономики и инноваций Аушрине Армонайте.