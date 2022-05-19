«В течение двух лет ни одна работа не сдвинулась со стартовой точки во всех областях сельского хозяйства», - сказал BNS Кястутис Мажейка, член демократической фракции «Во имя Литвы», работающий в Комитете по делам села.
По его словам, под интерпелляцией подписались представители всех оппозиционных фракций. Кроме того, Мажейка подчеркнул, что «есть немало и представителей правящих, которые также недовольны работой министра».
Вотум недоверия министру выражается связи с тем, что видны накапливающиеся и нерешенные проблемы «практически во всех сферах ответственности министра сельского хозяйства». Упоминаются также случаи смешения публичных и частных интересов Навицкаса.
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