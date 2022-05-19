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Оппозиция в литовском Сейме начала сбор подписей в поддержку интерпелляции министру сельского хозяйства Кястутису Навицкасу. Их сбор инициирован демократической фракцией «Во имя Литвы», собравшей на данный момент 56 подписей.
Kęstutis Navickas
Kęstutis Navickas
© DELFI / Julius Kalinskas

«В течение двух лет ни одна работа не сдвинулась со стартовой точки во всех областях сельского хозяйства», - сказал BNS Кястутис Мажейка, член демократической фракции «Во имя Литвы», работающий в Комитете по делам села.

По его словам, под интерпелляцией подписались представители всех оппозиционных фракций. Кроме того, Мажейка подчеркнул, что «есть немало и представителей правящих, которые также недовольны работой министра».

Вотум недоверия министру выражается связи с тем, что видны накапливающиеся и нерешенные проблемы «практически во всех сферах ответственности министра сельского хозяйства». Упоминаются также случаи смешения публичных и частных интересов Навицкаса.

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