В Сейме Литвы – поправки об отстранении компаний из РФ и Беларуси от участия в тендерах

Предлагается допустить, чтобы поставщики оценивались самими заказчиками по определенным критериям.

Правительство на минувшей неделе одобрило поправки к нескольким законам, которые позволят водохозяйственным, энергетическим, транспортным, почтовым и некоторым другим предприятиям сферы услуг более гибко принимать решения по вопросу отклонения заявок и расторжения уже подписанных договоров, когда это необходимо для снижения угрозы национальной безопасности в условиях мобилизации, войны, или чрезвычайного положения.

Регулирование будет применяться по отношению к учреждениям и организациям, работающим в сфере национальной безопасности, обороны, являющимся частью защищенной сети и имеющим особое значение. Технологические закупки программного обеспечения, которые могут представлять риск, будут оцениваться, а закупки в странах, которые представляют угрозу.

Консерватор Юргис Разма, первый вице-спикер Сейма, ранее заявлял BNS, что Сейм постарается принять эти поправки как можно скорее.

Правительственная комиссия по проверке сделок стратегических компаний теперь рассматривает каждый случай индивидуально.

В Сейм представляются поправки к Закону о закупках в области водного хозяйства, энергетики, транспорта или почтовых услуг, о государственных закупках и о государственных закупках в области обороны и безопасности.

В случае принятия Сеймом поправки вступают в силу после их подписания президентом.