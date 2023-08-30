В Сейме Литвы обсудят иммиграционные тенденции: возможно ужесточение политики

Как накануне встречи сообщил Elta председатель КНБО Лауринас Кащюнас, парламентарии будут стремиться выяснить, достаточны ли механизмы, обеспечивающие легальную миграцию, с точки зрения национальной безопасности. Поэтому, по его словам, во встрече примут участие представители основных ведомств, отвечающих за миграционную политику – представители Министерства внутренних дел (МВД), Министерства иностранных дел (МИД), Департамента миграции.

"Мы обсудим тенденции и количество иностранцев в Литве, какова динамика цифр. Без сомнения, мы выясним механизм того, как работает легальная миграция, и достаточен ли этот механизм для оценки всех рисков с точки зрения национальной безопасности", - сказал Elta Л. Кащюнас.