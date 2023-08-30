В Сейме Литвы обсудят иммиграционные тенденции: возможно ужесточение политики

Как накануне встречи сообщил Elta председатель КНБО Лауринас Кащюнас, парламентарии будут стремиться выяснить, достаточны ли механизмы, обеспечивающие легальную миграцию, с точки зрения национальной безопасности. Поэтому, по его словам, во встрече примут участие представители основных ведомств, отвечающих за миграционную политику – представители Министерства внутренних дел (МВД), Министерства иностранных дел (МИД), Департамента миграции.
"Мы обсудим тенденции и количество иностранцев в Литве, какова динамика цифр. Без сомнения, мы выясним механизм того, как работает легальная миграция, и достаточен ли этот механизм для оценки всех рисков с точки зрения национальной безопасности", - сказал Elta Л. Кащюнас.
Он указал, что комитеты также проанализируют процедуры открытия центров внешних поставщиков услуг – последний вопрос был вызван предыдущими решениями министерств об открытии такого центра в Нигерии.
"В этом случае мы будем обсуждать, как принимаются решения о создании таких центров – просто это рекомендовано каким-то министерством или есть какая-то оценка с точки зрения той же национальной безопасности. Мы оценим все эти вещи", - сказал член Сейма.
Кроме того, по словам Л. Кащюнаса, члены Сейма оценят, должным ли образом учреждения, отвечающие за трудоустройство иностранцев, проводят оценку рынка труда.
"Есть легальная миграция, с пониманием того, что может понадобиться рабочая сила. Но правильно ли оценена способность внутреннего рынка найти рабочую силу в Литве? Должным ли образом проводится исследование? Мы выясним, как контролируются мигранты в Литве – платят ли они налоги, достаточно ли платят, обеспечивается ли достаточный контроль", - перечислил вопросы повестки заседания глава КНБО.
Политик не исключил, что совместное заседание КНБО и КИД может привести к законодательным инициативам, ужесточающим иммиграционную политику.
"Мы постараемся посмотреть и оценить себя с точки зрения национальной безопасности, нужны ли какие-то чуть более жесткие решения", - подчеркнул Л. Кащюнас.
"Пожалуй, пока слишком смело говорить (о возможных законопроектах – ELTA). Но если мы действительно увидим, что где-то есть лазейки, которые мешают контролировать потоки – без сомнения, я буду первым, кто предложит необходимые поправки", - заверил он.
Департамент миграции ранее информировал, что за первое полугодие 2023 г. примерно на 6 тыс. увеличилось количество проживающих в Литве граждан зарубежных стран. По данным на 1 июля, в Литве проживало 195 550 иностранцев, в январе 2023 г. таких было 189 411 Сообщается, что значительно увеличилось проживающих в стране белорусов, незначительно – россиян.