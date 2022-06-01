В Сейме Литвы – новые проекты декриминализации небольшого количества легких наркотиков

За незаконное владение небольшим количеством каннабиса, его частей, масла, смолы, экстрактов или настоек без цели распространения группа парламентариев предлагает административную, а не уголовную ответственность, как в настоящее время.

Количество этих препаратов, которое будет считаться незначительным, будет определено на основании рекомендаций, утвержденных приказом министра здравоохранения.

Предлагается штрафовать владеющих мелким количеством наркотиков на сумму от 30 до 250 евро с предупреждением. За повторные нарушения грозит штраф в размере 250-400 евро. Во всех случаях каннабис, его части, масло, смолы, экстракты или настойки подлежат конфискации.

Проект поправок предусматривает, что держатели наркотиков в малых объемах могут быть обязаны участвовать в программах или курсах по профилактике алкоголизма и наркомании, раннему вмешательству, охране здоровья, ресоциализации, совершенствованию общения с детьми, смены агрессивного поведения.

Лица, которые добровольно обращаются за медицинской помощью или возвращают незаконно изготовленный, переработанный, приобретенный, хранящийся, перевозимый или присланный каннабис, его части или производные в медицинское учреждение, будут освобождены от административной ответственности.

Если поправки будут приняты Сеймом, они вступят в силу в июле.

Попытка декриминализации приобретения и хранения некоторых наркотиков не первая в Сейме этого созыва – в ноябре прошлого года парламентарии отклонили поправки. После неудачного голосования член Либеральной фракции Моргана Даниэле, которая инициировала декриминализацию малого количества наркотиков, заявила, что правящей коалиции придется обсудить, как действовать дальше, поскольку некоторые представители правящих выступили против изменений в либерализации наркотиков.

Однако фракция Партии свободы не стала эскалировать вопрос и будущему правящей коалиции ничего не угрожало.

Сейм утвердил Государственную программу по контролю и профилактике наркотиков, табака и алкоголя на 2018–2028 годы. Она включает декриминализацию менее опасных деяний, связанных с употреблением наркотиков, и введение за них административной ответственности.

В 2018 году Сейм дважды отклонял поправки о декриминализации хранения наркотиков в небольших количествах.

В начале этого года Департамент по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем сообщил, что за последние пять лет распространенность наркотиков в Литве увеличилась в полтора раза.