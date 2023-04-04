В Сейме Литвы – голосование за национальные санкции гражданам России и Беларуси

aA
Во вторник депутаты Сейма планируют принять окончательное решение о применении ограничительных мер в отношении граждан России и Беларуси.
Seimo posėdis
Seimo posėdis
© ELTA / Marius Morkevičius

В закрепляющем национальные санкции законопроекте "Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины" предлагается на год ужесточить порядок выдачи разрешений на постоянное или временное проживание в стране, порядок выдачи виз, ввести запрет на передвижение граждан России через внешнюю границу Европейского союза (ЕС) (за исключением случаев, когда они соответствуют установленным Литвой требованиям). Тем не менее, после обсуждений в Комитете Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) было принято решение оставить без изменений порядок выдачи вида на жительство гражданам Беларуси.

Статьи по теме:
Дополнительные исключения в национальных санкциях: для белорусов – еще меньше ограничений
Советник: президент, вероятно, наложит вето на закон о введении ограничений для граждан России и Беларуси

В законе также закрепляются ограничения, связанные с порядком принятия в гражданство, — в течение года будет действовать ужесточенный порядок, предусматривающий исключения для ссыльных, их потомков, а также российских граждан, у которых есть разрешение на проживание в Литве и которые могут получить литовское гражданство в порядке натурализации. Оговорка коснется и тех россиян, чьи заявления о принятии в гражданство уже приняты соответствующими органами.

Кроме того, на законодательном уровне предлагалось ужесточить право граждан России на приобретение недвижимости в Литве. Исключения коснутся только россиян, имеющих постоянный вид на жительство или приобретающих недвижимость в стране в порядке наследования.

Предусматриваются ограничения, связанные с предоставлением статуса эл. резидента, – после принятия поправок к закону будет аннулировано действие электронной идентификации и электронной подписи граждан России и Беларуси. Исключения будут действовать только в отношении лиц, имеющих постоянный вид на жительство в Литве.

Также вводятся ограничительные меры на ввоз и вывоз украинских гривен из страны.

Срок действия данных ограничительных мер – один год со дня вступления закона в силу, т. е. с 3 мая 2023 г. до 2 мая 2024 г. Однако Правительство будет вправе продлить сроки, если возникнет необходимость в таком решении.

Некоторые из этих национальных санкций в Литве действуют и сейчас, но цель заключается в том, чтобы перенести их в отдельный закон и не связывать исключительно с чрезвычайным положением.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Ограничения для россиян и белорусов планируют оставить в силе, но не все

29 марта парламентский Комитет по нацбезопасности и...

Живущих в Литве россиян охватила паника: скоро нам здесь не останется места

Представители российской оппозиции, живущие в Литве...

Либералы предлагают оставить россиянам и белорусам возможность получить гражданство Литвы

На этой неделе Сейм готовится принять закон, который...

Как отреагировали на предлагаемые в литовском законе ограничения белорусы?

Визовые ограничения, предусмотренные принятым...

TOP новостей

Birštono elektra

В Литве обанкротился еще один независимый поставщик электричества

Банкротство еще одного независимого поставщика...

Водителей в Каунасе ждет нелегкий период: из-за ремонта будут закрыты некоторые дороги

Водителей в Каунасе ситуация на дорогах не радует. На...

В Сейме Литвы – голосование за национальные санкции гражданам России и Беларуси

Во вторник депутаты Сейма планируют принять...

Самая дорогая Пасха за последние 10 лет: за год подешевели лишь три продукта

Средняя корзина самых дешевых продовольственных...

СМИ: в Паланге несколько недель находится самолет, который должен был лететь в Россию

Отдел расследований LRT сообщает, что Литва попала в...