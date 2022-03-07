aA
В понедельник в Сейме Литвы состоится международная конференция, посвященная попыткам России и Китая повлиять на демократические страны, сообщили организаторы.
В Сейме Литвы - дискуссия о попытках России и Китая повлиять на демократические страны
© DELFI / Josvydas Elinskas

Двухдневную конференцию организуют Международный республиканский институт (англ. International Republican Institute, IRI), Министерство иностранных дел Литвы и Комитет Сейма по иностранным делам.

Как говорится в сообщении организаторов, политики и эксперты обсудят способность демократического сообщества противостоять давлению автократических государств, агрессии как в Европе, так и в мире, попытки Китая и России изменить международный порядок, а также возможный ответ Запада.

Статьи по теме:
Поможет ли России "лучший друг"? Как Китай реагирует на вторжение в Украину

В конференции примут участие президент IRI Даниэль Твининг, премьер-министр Словении Янез Янша и другие представители.

Конференцию откроют председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен и глава Комитета Сейма по иностранным делам Лайма Андрикене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Regimantas Dima

Kroatijai atgauti užgrobtas teritorijas padėjo išmonė: asiliukai dalimis atnešė lėktuvus ir tankus, o serbai įtikėję propaganda nešė kudašių

Ernestas Naprys

8 metus atrodė, kad Rusija turi pranašumą kibernetiniame kare – o dabar jį pralaimi: kas atsitiko?

Delfi Plius Vytautė Merkytė

Įvardijo klaidas, kurias daro priklausomų nuo alkoholio artimieji: yra keli būdai, kurie iš tiesų gali padėti

TOP новостей

Война в Украине. После просьбы Макрона Россия открывает гуманитарные коридоры

Война в Украине продолжается больше недели. После...

Предприниматели не знают, куда им девать изъятые из продажи российские и белорусские товары

Торговые сети в Литве изъяли из продажи российские и...

Департамент миграции: в Литве зарегистрировались 3135 украинцев

В Литве зарегистрировались 3135 украинцев, сообщает...

Глава МИД: руководство НАТО меняет подход к безопасности Литвы

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на...

В Литве значительно вырос спрос на оружие

После вторжения России в Украину спрос на...