В Сейме хотят запретить вырубку леса на охраняемых территориях

На референдум планируется вынести текст решения по этому важному для жизни государства и нации вопросу: "Я одобряю ограничение сплошной вырубки лесов и полный ее запрет на охраняемых территориях".
Эту инициативу подписями поддержали 47 парламентария, они подчеркивают право граждан напрямую решать важнейшие для государства вопросы, которые могут оказать влияние на качество жизни нынешнего и будущих поколений.
"Десятилетия насчитывающие леса и их экосистемы исчезают все быстрее и быстрее, а Литва является одной из стран, наиболее интенсивно занимающихся сплошной вырубкой леса в Европейском союзе, и ее процент лесистости уже ниже среднего процента лесистости в европейских странах", - говорится в проекте постановления.
В нем обращается внимание, что леса являются ключевой экосистемой страны, предоставляющей регулирующие, снабжающие и культурные услуги.
"Эти экосистемные услуги сейчас и в будущем обеспечивают чистый воздух и воду, снабжение сырьем, энергетическую независимость, физическое и эмоциональное здоровье людей, защиту культурного наследия и национальной идентичности", - говорится в проекте документа.
Защита института частной собственности, как указывается в проекте, не противоречит вытекающей непосредственно из Конституции обязанности государства и его граждан заботиться об охране окружающей среды, животного и растительного мира, отдельных природных объектов и особо ценных местностей, обеспечивать их умеренное использование, а также восстанавливать и обогащать природные ресурсы.
"Конституция Литовской Республики прямо предусматривает, что законом запрещено опустошать землю, ее недра, воды, загрязнять воды и воздух, оказывать радиационное воздействие на окружающую среду и обеднять растительный и животный мир", - подчеркивают авторы этой инициативы.
Как предусматривает закон, консультативные референдумы могут быть инициированы не менее чем 300 тыс. граждан или Сеймом.
Такой консультативный референдум считается состоявшимся, если в нем принимают участие более половины граждан страны, имеющих право голоса. Решение, предложенное референдумом, считается принятым только в том случае, если за него проголосовало не менее половины проголосовавших граждан.
В последнее время общественность возмутилась сплошной вырубкой лесов в Веркяйском региональном парке, заповедниках и охраняемых территориях.
В Минприроды подчеркнули, что вырубки носят санитарный характер и проводятся с целью борьбы с распространением популяции короеда-типографа.
Из-за недовольства лесной политикой активисты организовали акцию протеста перед Сеймом.