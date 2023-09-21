В Сейме – финальное голосование по запрету звероводческих ферм в Литве

Защитники прав животных категорически выступают за запрет звероферм, подчеркивая, что Литва готова распрощаться с отраслью, истязающей животных ради украшения.
Глава организации Tušti narvai (Пустые клетки) Габриэле Вайткявичюте говорит, что голосование в Сейме в четверг – нерядовое.
"Депутаты Сейма смогут в последний раз проголосовать за закрытие самой отвратительной и жестокой отрасли Литвы. (...). Они должны понимать, что мы заучим результаты этого голосования, запомним их и будем напоминать всем перед каждыми выборами. Депутаты Сейма также должны понимать, что литовцы хотят оградить животных от ненужных страданий, а это значит, что пора закрывать меховую промышленность. Они будут голосовать так, как просят избиратели", – говорит Г. Вайткявичюте и призывает общественность писать письма членам Сейма и выражать свою позицию в пользу запрета звероферм в стране.
С другой стороны, фермеры, занимающиеся разведением пушных зверей, опасаются, что такие поправки к закону в Литве уничтожат их бизнес, в который вложены миллионы евро. По словам бизнесменов, решения о запрете звероферм принимаются в спешке, без должной оценки последствий и без обсуждения с фермерами адекватных затрат на закрытие ферм.
Законопроектом предусмотрено, что закон о запрете звероферм вступит в силу с 1 января 2024 года, с того дня занимавшиеся этой деятельностью предприниматели смогут получить компенсацию. С 1 января 2027 г. вступит в силу запрет на пушное звероводство.