В Сейме – финальное голосование по запрету звероводческих ферм в Литве

"Депутаты Сейма смогут в последний раз проголосовать за закрытие самой отвратительной и жестокой отрасли Литвы. (...). Они должны понимать, что мы заучим результаты этого голосования, запомним их и будем напоминать всем перед каждыми выборами. Депутаты Сейма также должны понимать, что литовцы хотят оградить животных от ненужных страданий, а это значит, что пора закрывать меховую промышленность. Они будут голосовать так, как просят избиратели", – говорит Г. Вайткявичюте и призывает общественность писать письма членам Сейма и выражать свою позицию в пользу запрета звероферм в стране.