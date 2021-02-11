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В Сейме подготовили проект резолюции, где выражается благодарность Исландии за признание независимости Литвы 30 лет тому назад.
Islandijos vėliava
© Reuters/Scanpix

"Учитывая то, что Исландия первой официально признала восстановленную независимую Литовскую республику 11 марта 1990 года, Сейм выражает огромную благодарность Исландии за признание естественного права народа иметь свое государство и поддержку тогда, когда другие не осмелились этого сделать", - прочитал отрывок документа на пресс-конференции в четверг его инициатор, консерватор Эмануэлис Зингерис.

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Он также отметил, что документ подписали 60 парламентариев из разных фракций.

"Мы выражаем благодарность парламенту Исландии за быструю реакцию на агрессию Советского Союза 13 января 1991 года против независимой Литовской республики, и главе дипломатии Исландии Йону Балдвину Ганнибалссону за его особый личный вклад и твердую поддержку стремления Литвы к свободе", - цитировал документ Э. Зингерис.

В нем также отмечается, что "выразившая особую смелость, решимость и дружбу в адрес Литвы в 1991 году Исландия и сейчас остается близким союзником и партнером Литвы".

Первый руководитель независимой Литвы Витаутас Ландсбергис на пресс-конференции отметил, что "сегодня очень важный день, день не только благодарности по отношению к нашей смелой сестре Исландии, которая первой поднялась против еще пугающей диктатуры Москвы, но и поучительный день".

В. Ландсбергис процитировал отрывок из книги Й.Б. Ганнибальссона: "Такие вопросы как независимость маленьких стран Балтии были только помехой и казалось, что они будут принесены в жертву, а мы это не одобрили, я цитирую Ганнибальсона. Когда западные страны открыто заявили, что ради мира и стабильности после Холодной войны Советский Союз должен сохранить целостность, мыслящие люди должны были понять, что что-то не так", - сказал В. Ландсбергис.

Исландия стала первой страной, признавшей независимость Литвы после 11 марта 1990 года, исландцы это сделали 11 февраля 1991 года.

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