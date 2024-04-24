В Сейм внесено предложение об изменении законодательства в сфере выращивания посевной конопли

"В своих стратегических документах Литва предусмотрела, что развитие биотехнологий является приоритетной отраслью в стране. В наших стратегических документах это определено не только как видение, но мы также наметили конкретные показатели – 5 проц. ВВП биотехнологический сектор должен достичь к 2030 г.", – заявила А. Армонайте во вторник в зале пленарных заседаний Сейма.

Инициатор проекта, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила, что Литва наметила развитие в области биотехнологий, а активные вещества посевной конопли могут способствовать открытию новых возможностей.

За проект после внесения проголосовали 42 депутата, против – 20, воздержались – 10 депутатов. Комитет по сельским делам был утвержден в качестве основного комитета, рассматривающего этот проект. Проект, находящийся на стадии рассмотрения, должен вернуться в зал пленарных заседаний 30 мая, на него запрошено заключение правительства.

"Рынок активных веществ посевной конопли – это именно одна из областей, которая в ближайшие годы может предоставить Литве новые возможности, особенно в области биотехнологий, и тем самым предоставить больше возможностей для роста страны", – отметила она.

По словам министра, в прошлом году рынок посевной конопли в Европе составил 300 млн евро, и прогнозируется, что к 2030 г. он достигнет 1,6 млрд евро.

А. Армонайте предлагает доработать закон, установив, что максимальное содержание ТГК в продукции из посевной конопли, производимой на экспорт, будет определяться в соответствии с требованиями законодательства той страны, в которую продукция экспортируется.