В Сейм внесен законопроект об отказе от монет номиналом 1 и 2 цента при оплате наличными

После внесения за проект, подготовленный парламентским Комитетом по бюджету и финансам (КБФ), проголосовали 62 члена Сейма, воздержались 8, против не проголосовал ни один парламентарий.
Проект был утвержден основным комитетом по рассмотрению проекта. Проект должен вернуться на пленарное заседание во время весенней сессии парламента.
В законопроекте предлагается установить, что при оплате физическим и юридическим лицом за товары хозяйствующему субъекту наличными деньгами итоговая сумма, рассчитанная за одновременно приобретенный товар, округляется до ближайшего числа, кратного 5.
В июле для реализации этих изменений был внесен проект дополнения к Закону о введении евро, однако Юридический департамент Сейма рекомендовал внести отдельный закон.
Предусматривается, что окончательная рассчитанная сумма, оканчивающаяся на 1 или 2 евроцента, будет округлена до 0, а сумма, заканчивающаяся на 3 или 4 евроцента, будет округлена до 5. Тогда как сумма, заканчивающаяся на 6 или 7 евроцентов, будет округлена до 5, а окончательная рассчитанная сумма, оканчивающаяся на 8 или 9 евроцентов, будет округлена до 10.
Утверждается, что округление не будет применяться к: безналичной оплате, оплате подарочными сертификатами (чеками, картами), деньгами, накопленными на картах лояльности, социальными картами; услугам электронного рынка; при выплате заработной платы и других выплат, связанных с трудовыми отношениями; при выплате пенсий и других пособий (даже выплачиваемых наличными).
Также округление не предусматривается применять к налогам, налоговым суммам, сборам, штрафам и другим денежным обязательствам, которые назначаются или определяются в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях и иными законами; к обмену валюты; денежным переводам; внесению наличных денег на расчетный счет и снятию наличных денег с расчетного счета; когда общая сумма, подлежащая оплате за одновременно возвращаемые товары, купленные или проданные товары (услуги), составляет менее 5 евроцентов, за исключением предусмотренных случаев.
После введения округления монеты номиналом 1 и 2 евроцента останутся законным платежным средством, т. е. ими по-прежнему можно будет расплатиться в торговых точках или обменять их на монеты или банкноты большего номинала в кассах Банка Литвы или филиалах коммерческих банков.
Начало применения округления предлагается совместить со сроками установки смарт-касс и соответственно установить 1 мая 2025 года, когда все кассовые аппараты будут адаптированы к новым смарт-требованиям.