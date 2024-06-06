2024.06.06 11:14

В Сейм поступит предложение обязать таксистов и продавцов обслуживать клиентов на литовском языке

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: A.Didžgalvio nuotr.
Депутат Сейма консерватор Даля Асанавичюте в четверг намерена представить Сейму поправки к Закону о государственном языке, предлагается обязать поставщиков услуг и продавцов товаров, работающих напрямую с клиентами, обслуживать их на государственном литовском языке.

По мнению Д. Асанавичюте, поскольку в Литве увеличивается количество работников из-за границы, мы должны обеспечить, чтобы жители Литвы получали обслуживание на государственном языке хотя бы на базовом уровне.

"Я говорю, например, о таксистах, продавцах и т. д. Есть ряд сфер, где сотрудники не имеют прямого контакта с клиентами, на которых, по моему мнению, не должно распространяться требование о знании литовского языка", - сказала Д. Асанавичюте.

В случае одобрения Сейма юридические и физические лица, продающие товары и предоставляющие услуги в Литве, будут обязаны обеспечивать обслуживание пользователей на литовском языке в соответствии с установленными правительством категориями владения языком.

Предлагается, чтобы поправки в Закон о государственном языке вступили в силу 1 апреля 2025 года.

"Очень важно, чтобы военным беженцам, приехавшим из Украины, а также иммигрантам из стран Центральной Азии – Киргизии, Таджикистана, Узбекистана – была предоставлена ​​возможность изучать литовский язык. Это время, когда работодатель может позаботиться о своих работниках, чтобы они выучили литовский язык хотя бы на базовом уровне", - говорит Д. Асанавичюте.

Правительство на год продлило срок, в течение которого украинские беженцы, желающие устроиться на работу, должны выучить государственный литовский язык.

Согласно решению Кабмина, к иностранцам, которым предоставлена ​​временная защита, пока не будет применяться критерий владения государственным языком.

Временная защита продлена на один год – до 4 марта 2025 года.

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