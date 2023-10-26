В Сейм поступил запрос генпрокурора о лишении Гражулиса депутатской неприкосновенности

"Собранные в ходе досудебного расследования (...) данные позволяют предположить, что депутат Сейма П. Гражулис 26 мая 2022 года, публично выступая в помещении Сейма Литовской Республики, предположительно совершил преступное деяние, предусмотренное частью 2 статьи 170 Уголовного кодекса, публично высмеивал и унижал группу лиц, членов ЛГБТ+ сообщества из-за их сексуальной ориентации", — заявила Н. Грунскене на заседании Сейма в четверг.

По словам Н. Грунскене, П. Гражулис в декабре прошлого года был допрошен в качестве свидетеля, который может дать показания о своем возможном преступном деянии. Однако, по ее словам, на допросе депутат уверял, что своей вины не признает.

"В ходе этого допроса депутат Сейма П. Гражулис отказался давать показания о расследуемом событии, заявив, что не видит своей вины. Так что на данный момент все допустимые и незапрещенные действия с депутатом Сейма Литовской Республики П. Гражулисом произведены", – сказала Н. Грунскене.