В Сейм поступил запрос генпрокурора о лишении Гражулиса депутатской неприкосновенности

"Собранные в ходе досудебного расследования (...) данные позволяют предположить, что депутат Сейма П. Гражулис 26 мая 2022 года, публично выступая в помещении Сейма Литовской Республики, предположительно совершил преступное деяние, предусмотренное частью 2 статьи 170 Уголовного кодекса, публично высмеивал и унижал группу лиц, членов ЛГБТ+ сообщества из-за их сексуальной ориентации", — заявила Н. Грунскене на заседании Сейма в четверг.
По словам Н. Грунскене, П. Гражулис в декабре прошлого года был допрошен в качестве свидетеля, который может дать показания о своем возможном преступном деянии. Однако, по ее словам, на допросе депутат уверял, что своей вины не признает.
"В ходе этого допроса депутат Сейма П. Гражулис отказался давать показания о расследуемом событии, заявив, что не видит своей вины. Так что на данный момент все допустимые и незапрещенные действия с депутатом Сейма Литовской Республики П. Гражулисом произведены", – сказала Н. Грунскене.
Генеральный прокурор подчеркнула, что дальнейшее уголовное производство, досудебное расследование, составление уведомления о подозрении и его вручение, а также допрос П. Гражулиса в качестве подозреваемого или избрание мер пресечения невозможны без одобрения Сейма.
"Поэтому (...) прошу Сейм Литовской Республики разрешить привлечь к уголовной ответственности депутата Сейма Литовской Республики П. Гражулиса, взять его под стражу или иным образом ограничить его свободу", – сказала она.
Н. Грунскене сообщила журналистам в Сейме, что в ходе досудебного расследования потерпевшими от П. Гражулиса были признаны 5 лиц, а также общественное учреждение "Европейский фонд по правам человека". По ее словам, в ходе расследования были допрошены 18 свидетелей, просмотрены 7 видеозаписей, фиксирующих высказывания члена Сейма, получены три экспертных заключения.
Генпрокуратура заявила, что досудебное расследование, начатое в мае 2022 г., затянулось из-за ожидания вышеупомянутых экспертных заключений относительно заявлений П. Гражулиса.
"Досудебное расследование затянулось, потому что, как я уже говорила, специалистам было поручено три задания, и затянулось – в ожидании их ответов", – сказала Н. Грунскене.
Она заявила о своем несогласии с мнением части парламентской оппозиции о том, что прокуратура, начавшая расследование высказываний П. Гражулиса, вмешивается в политику.
"Не думаю, что есть основания обвинять прокуратуру в "политиканстве", поскольку прокуратура руководствуется Уголовным кодексом и Уголовно-процессуальным кодексом", – заявила генпрокурор.