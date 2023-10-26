В Сейм Литвы внесено предложение отказаться от запретительной нормы говорить об ЛГБТ несовершеннолетним

Поправки в закон инициирует Министерство юстиции, выполняя решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу книги Неринги Макате "Янтарное сердце".

В конце января ЕСПЧ заявил, что Литва, запретив в 2013 году детскую книгу, в которой также описывается любовь гомосексуальных пар, нарушила принцип свободы самовыражения, гарантированный Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Распространение книги "Янтарное сердце" прекращено на основании указа инспектора по журналистской этике, в котором признается, что книга, в которой также описывается любовь гомосексуальных пар, вредна для детей до 14 лет.