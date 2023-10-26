В Сейм Литвы внесено предложение отказаться от запретительной нормы говорить об ЛГБТ несовершеннолетним

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В среду Правительство решило внести в Сейм предложение Министерства юстиции отказаться от положения Закона о защите несовершеннолетних от негативного воздействия публичной информации, на основе которого в 2013 году была запрещена детская книга, описывающая любовь гомосексуальных пар.

Поправки в закон инициирует Министерство юстиции, выполняя решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу книги Неринги Макате "Янтарное сердце".

В конце января ЕСПЧ заявил, что Литва, запретив в 2013 году детскую книгу, в которой также описывается любовь гомосексуальных пар, нарушила принцип свободы самовыражения, гарантированный Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Распространение книги "Янтарное сердце" прекращено на основании указа инспектора по журналистской этике, в котором признается, что книга, в которой также описывается любовь гомосексуальных пар, вредна для детей до 14 лет.

Управление инспектора по журналистской этике приняло такое решение, основываясь на положении Закона о защите несовершеннолетних от негативного воздействия публичной информации, что к информации, оказывающей негативное воздействие на несовершеннолетних, причисляется информация, которая, среди прочего, "порочит семейные ценности, пропагандирует иные, нежели предусмотренные в Конституции Литовской Республики и Гражданском кодексе Литовской Республики, понятия брака и создания семьи".

Минюст зарегистрировал поправки к закону, предлагающие признать это положение недействительным.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии