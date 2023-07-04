В Сейм будет внесено предложение о признании Коммунистической партии Литвы преступной организацией

Также для участия таких лиц в выборах их членство и участие в деятельности КПЛ должны быть указаны на сайте Главной избирательной комиссии (ГИК) и на предвыборном плакате.

"Мы считаем, что пора это сделать, потому что преступления против человечности не имеют срока давности. Неважно, их совершали люди или организация", - сказал один из инициаторов законопроекта, консерватор Аудронюс Ажубалис.

По словам А. Ажубалиса, этот закон будет распространяться на лиц, занимавших руководящие должности в КПЛ.

"В 1998 году Сейм принял закон, которым признал все репрессивные структуры преступными и наложил определенные ограничения на их бывших членов. Но все репрессивные структуры были лишь инструментом – они выполняли то, что указывала партия – КПЛ Советского Союза. Парадокс в том, что мы юридически оценили служащих-исполнителей, а этих "вдохновителей" и организаторов оставили в покое", - отмечает А. Ажубалис.