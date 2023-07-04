В Сейм будет внесено предложение о признании Коммунистической партии Литвы преступной организацией

Также для участия таких лиц в выборах их членство и участие в деятельности КПЛ должны быть указаны на сайте Главной избирательной комиссии (ГИК) и на предвыборном плакате.
"Мы считаем, что пора это сделать, потому что преступления против человечности не имеют срока давности. Неважно, их совершали люди или организация", - сказал один из инициаторов законопроекта, консерватор Аудронюс Ажубалис.
По словам А. Ажубалиса, этот закон будет распространяться на лиц, занимавших руководящие должности в КПЛ.
"В 1998 году Сейм принял закон, которым признал все репрессивные структуры преступными и наложил определенные ограничения на их бывших членов. Но все репрессивные структуры были лишь инструментом – они выполняли то, что указывала партия – КПЛ Советского Союза. Парадокс в том, что мы юридически оценили служащих-исполнителей, а этих "вдохновителей" и организаторов оставили в покое", - отмечает А. Ажубалис.
По словам консерватора, во времена Саюдиса в Литве было около 200 тыс. членов Коммунистической партии.
"У районов были партийные секретари, закон называет и весь линейный союз коммунистов – комсомол, комсомольские лидеры, точно так же. Это единственный нормативный акт, что если кто-то из них решит пойти на дипломатическую службу, на государственную службу или в политику, то они должны информировать о том, что занимали ту или иную должность в КПЛ", - подчеркнул А. Ажубалис.
Законопроект, если парламент одобрит его после внесения, будет рассмотрен на осенней сессии Сейма.
Предлагается, чтобы закон вступил в силу еще до предстоящих выборов президента, Сейма и Европарламента – 1 ноября 2023 года.
Некоторые политики и историки критически относятся к этой инициативе. По их мнению, этот законопроект запоздалый, поскольку большинство лиц, входивших в КПЛ, уже мертвы.
Возникает также вопрос о том, как после принятия такого законопроекта следует оценивать членов Саюдиса и подписантов Акта о независимости, которые также были членами КПЛ.