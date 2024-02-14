В рейтинговой таблице партий – штиль: лидеры остаются прежними

За лидирующую в рейтинговой таблице политическую силу, возглавляемую членом Европарламента Вилией Блинкявичюте, в январе свой голос отдали бы 16,2 проц. участников опроса, в декабре – 16,3 проц. По данным исследования, за социал-демократов больше склонны голосовать лица среднего или старшего возраста, получающие меньшие доходы, со средним или низким образованием, жители районных центров.
За консерваторов в декабре проголосовали бы 10,8 проц. избирателей, в январе – 10,7 проц.
Ответы респондентов позволяют увидеть, что СО-ХДЛ больше склонны поддерживать жители с высшим образованием, получающие более высокие доходы и жители крупных городов.
За ними следуют возглавляемые Рамунасом Карбаускисом "аграрии", которых в январе поддерживали 7,7 проц. (в декабре – 9,4 проц.) опрошенных. Немного от них отстает возглавляемый экс-премьером Саулюсом Сквернялисом Союз демократов "Во имя Литвы". В январе за эту политическую силу свой голос были склонны отдать 6,9 проц. участников опроса (в декабре – 6,1 проц.).
Пятерку лидеров рейтинговой таблицы закрывают правящие либералы, в январе их поддерживали 5,8 проц. опрошенных (в декабре – 6,2 проц.).
Другие политические силы, по данным опроса, не смогли перешагнуть 5-процентный рубеж.
Новую партию "Неманская заря" в январе поддерживали 4,2 проц. респондентов, правящую Партию свободы – 4 проц. (в декабре – 5,3 проц.), Партию труда – 2,1 проц. (в декабре – 2,2 проц.), Национальное объединение – 2,1 проц. (в декабре – 1,5 проц.).
Еще 11 проц. участников опроса утверждали, что проголосовали бы за другую политическую силу, 7,5 проц. заявили, что не участвовали бы в выборах, а 21,8 проц. – не знали за кого будут голосовать или не ответили на этот вопрос.
На посту главы правительства продолжают видеть И. Шимоните
Как и в рейтинге партий, изменений нет и в результатах опроса, кого бы жители хотели видеть на посту премьера. Премьер Ингрида Шимоните не уступает позицию лидера – она, по мнению респондентов, является наиболее подходящим политиком на пост главы Кабмина. В январе ее кандидатуру на этом посту поддерживали 11,2 проц. респондентов, в декабре – 10,9 проц.
Лидера СДПЛ В. Блинкявичюте в должности премьер-министра хотели бы видеть 9,8 проц. участников исследования, в декабре – 8,5 проц.
Возвращение экс-премьера Саулюса Сквернялиса в Правительство хотели бы видеть 7,3 проц. респондентов (в декабре – 7 проц.).
Отмечается, что И. Шимоните в качестве наиболее подходящей кандидатуры на пост премьера чаще указывают жители крупных городов, с лучшим образованием, а В. Блинкявичюте – лица с низким или средним доходом, средним образованием, жители районных центров. Профиль сторонников С. Сквернялиса схож с профилем сторонников главы СДПЛ.
В начале года 4,2 проц. опрошенных на посту премьера хотели бы видеть председателя Движения либералов Викторию Чмилите-Нильсен, 4 проц. – еврокомиссара, члена Союза демократов "Во имя Литвы" Виргиниюса Синкявичюса, 3 проц. – "агрария" Аурелиюса Веригу, 2,8 проц. – члена Сейма Ремигиюса Жемайтайтиса, 2,3 проц. – министра обороны Арвидаса Анушаускаса, 2,3 проц. – экс-премьера Альгирдаса Буткявичюса, 2,1 проц. – председателя СКЗЛ Рамунаса Карбаускиса.
Работу правительства большинство оценивает негативно
Почти не меняется оценка работы Правительства. Почти две трети респондентов – 65,6 проц. – отрицательно относятся к Правительству, возглавляемому И. Шимоните.
В январе негативно работу Правительства оценивали 33,7 проц. респондентов, скорее негативно – 31,9 проц. респондентов. В декабре таких позиций придерживались 31,3 проц. и 34 проц. участников опроса соответственно.
Противоположную позицию занимают около трети опрошенных – 2,4 проц. респондентов высказались о работе правительства положительно, 23,1 проц. – скорее положительно. В декабре работу министров положительно оценили 2,7 проц., скорее положительно – 24,2 проц. избирателей.
Деятельность правительства более благосклонно оценивают люди с высшим образованием, молодежь и лица среднего возраста, с более высокими доходами и жители крупных городов.
Компания по исследованию общественного мнения и рынка "Spinter tyrimai" 19-26 января 2024 г. по заказу информационного портала DELFI провела опрос общественного мнения. В опросе приняли участие жители в возрасте от 18 до 75 лет.
В ходе исследования было опрошено 1 008 респондентов. Распределение участников исследования по полу, возрасту и месту жительства пропорционально распределению населения Литвы.
Применялся комбинированный метод опроса: 50 проц. телефонным опросом, 50 проц. – онлайн. Телефонное интервью проводит профессиональный интервьюер. Он проводит интервью с респондентом по заранее подготовленным вопросам, фиксируя ответы в анкете.
В онлайн-опросе респонденту отправляется ссылка на опрос, которую респондент заполняет самостоятельно в удобное для него время. Ссылка уникальна, т. е. анкета не может быть заполнена более одного раза.
Погрешность результатов исследования составляет 3,1 проц.