В рейтинговой таблице партий – штиль: лидеры остаются прежними

За ними следуют возглавляемые Рамунасом Карбаускисом "аграрии", которых в январе поддерживали 7,7 проц. (в декабре – 9,4 проц.) опрошенных. Немного от них отстает возглавляемый экс-премьером Саулюсом Сквернялисом Союз демократов "Во имя Литвы". В январе за эту политическую силу свой голос были склонны отдать 6,9 проц. участников опроса (в декабре – 6,1 проц.).

Ответы респондентов позволяют увидеть, что СО-ХДЛ больше склонны поддерживать жители с высшим образованием, получающие более высокие доходы и жители крупных городов.

За консерваторов в декабре проголосовали бы 10,8 проц. избирателей, в январе – 10,7 проц.

За лидирующую в рейтинговой таблице политическую силу, возглавляемую членом Европарламента Вилией Блинкявичюте, в январе свой голос отдали бы 16,2 проц. участников опроса, в декабре – 16,3 проц. По данным исследования, за социал-демократов больше склонны голосовать лица среднего или старшего возраста, получающие меньшие доходы, со средним или низким образованием, жители районных центров.

Пятерку лидеров рейтинговой таблицы закрывают правящие либералы, в январе их поддерживали 5,8 проц. опрошенных (в декабре – 6,2 проц.).

Другие политические силы, по данным опроса, не смогли перешагнуть 5-процентный рубеж.

Новую партию "Неманская заря" в январе поддерживали 4,2 проц. респондентов, правящую Партию свободы – 4 проц. (в декабре – 5,3 проц.), Партию труда – 2,1 проц. (в декабре – 2,2 проц.), Национальное объединение – 2,1 проц. (в декабре – 1,5 проц.).

Еще 11 проц. участников опроса утверждали, что проголосовали бы за другую политическую силу, 7,5 проц. заявили, что не участвовали бы в выборах, а 21,8 проц. – не знали за кого будут голосовать или не ответили на этот вопрос.

На посту главы правительства продолжают видеть И. Шимоните