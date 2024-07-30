В рейтинговой таблице партий – без особых изменений: улучшился рейтинг демократического союза

В ходе опроса, проведенного 21 июня – 7 июля, у жителей спрашивали, за какую из партий они были склонны проголосовать, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье.
Наиболее популярной политической силой, получившей наибольшую поддержку, остается возглавляемая Вилией Блинкявичюте Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ). В июне за социал-демократов проголосовали бы 18 проц. избирателей (в мае – 17,2 проц.).
На второе место в рейтинговой таблице в июне вернулся возглавляемый экс-премьером Саулюсом Сквернялисом демократический союз „Во имя Литвы“. За эту политическую силу в июне свой голос отдали бы 11,1 проц. опрошенных – на 2,9 проц. больше, чем месяцем ранее.
Консерваторы, которые в мае занимали второе место в рейтинговой таблице, в июне оказались на третьем месте. За Союз Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) в июне проголосовали бы 9,5 проц. респондентов, месяцем ранее – 10,3 проц.
Далее – Литовский союз крестьян и зеленых Литвы (ЛСКЗ). Возглавляемую Рамунасом Карбаускисом партию были склонны поддержать 7,8 проц. респондентов. В мае рейтинг „аграриев“ был чуть лучше – тогда свой голос за оппозиционную политическую силу отдали бы 9,6 проц. респондентов.
Рейтинг партии „Заря Немана“, возглавляемой обвиняемым в антисемитизме нарушившим присягу экс-парламентарием Ремигиюсом Жемайтайтисом, остался стабильным – в мае за эту партию проголосовали бы 7,5 проц. избирателей, в июне – 7,6 проц.
Далее следует Движение либералов – партию, возглавляемую спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен, в июне поддерживали 5,8 проц. респондентов, в мае – 3,4 проц.
Другие перечисленные респондентам политические партии, по данным новейших опросов, не перешагнули бы порог в 5 процентов. Если бы выборы в Сейм состоялись в июне, Партия регионов Литвы получила бы всего 3,9 проц. голосов избирателей.
Снизился рейтинг Партии труда, которая в последнее время сталкивается с политическими вызовами – если в мае за „трудовиков“ планировали голосовать 6,1 проц. избирателей, то в июне – всего 3,6 проц.
Далее следует правящая Партия свободы, за которую в прошлом месяце свой голос были намерены отдать 2,6 проц. участников опроса. Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) в июне получил поддержку 2,2 проц. респондентов, Союз народа и справедливости (центристы, народники) – 1,9 проц., партия „Свобода и справедливость“ – 1,3 проц., Национальное объединение – 1,1 проц. Партия зеленых Литвы – 1 проц.
Однако 22,5 проц. опрошенных все еще не определились, за кого отдали бы свой голос или ответили, что не участвовали бы в выборах. Еще 0,1 проц. респондентов указали, что выбрали бы другую политическую силу.