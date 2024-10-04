В рейтинге самых популярных политиков Литвы по-прежнему лидирует Науседа

Как показал опрос, Г. Науседу положительно оценивают 72,3 проц. респондентов. Аналогичными были и результаты июльского опроса. В ходе него свою поддержку президенту выразили 70,1 проц. опрошенных.

На втором месте, как и два месяца назад, – председатель Социал-демократов Литвы Вилия Блинкявичюте. Её, как второго по популярности литовского политика, поддержали 47,7 проц. респондентов. В опросе, проведенном несколько месяцев назад, эта цифра составляла 45,9 проц.

На третью позицию в рейтинге самых популярных политиков поднялся лидер союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис. С июля его поддержка выросла на 4,6 проц. и на сегодняшний день составляет 43,5 проц.