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В рамках планов продления чрезвычайного положения (ЧП) по причине продолжающейся войны в Украине, правительство Литвы предлагает запретить прокремлевские мероприятия и митинги.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

"По существу мы предлагаем запретить различные мероприятия, митинги, сходные вещи, на которых непосредственно поддерживается то, что Кремль лживо называет "специальной операцией"", – заявила в среду на пресс-конференции премьер-министр Ингрида Шимоните.

Поскольку российское вторжение в Украину продолжается, правительство Литвы рассмотрит в среду предложение о продлении чрезвычайного положения (ЧП) в стране более чем на месяц - до 21 апреля.

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Заместитель министра внутренних дел Виталиюс Дмитриевас сообщил BNS, что это предварительная дата, она может незначительно измениться до заседания правительства.

Действующее сейчас ЧП, объявленное в Литве в конце февраля в связи с вторжением России в Украину, закончится в полночь 10 марта.

По словам замминистра, предлагается сохранить по существу такой же режим чрезвычайного положения, какой уже был установлен.

Он позволяет более гибко использовать государственный резерв, усиливает охрану государственной границы и прикрывает ее, предусматривает досмотр транспортных средств, лиц и их багажа в приграничной зоне.

"Мы немного модифицируем охрану важных для национальной безопасности объектов, реагируя на риски. (...) Мы усилим внимание к охране этих объектов", - сказал Дмитриевас BNS.

По его словам, также будет предложено ограничить информацию, распространяемую российскими новостными каналами.

Согласно закону, решение о введении чрезвычайного положения на всей территории страны или ее части принимается Сеймом в случае возникновения угрозы конституционному строю или общественному спокойствию.

Между сессиями Сейма в неотложных случаях президент вправе принять такое решение, одновременно созывая внеочередную сессию Сейма для обсуждения этого вопроса. Сейм утверждает или отклоняет решение президента.

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