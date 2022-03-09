"По существу мы предлагаем запретить различные мероприятия, митинги, сходные вещи, на которых непосредственно поддерживается то, что Кремль лживо называет "специальной операцией"", – заявила в среду на пресс-конференции премьер-министр Ингрида Шимоните.
Поскольку российское вторжение в Украину продолжается, правительство Литвы рассмотрит в среду предложение о продлении чрезвычайного положения (ЧП) в стране более чем на месяц - до 21 апреля.
Заместитель министра внутренних дел Виталиюс Дмитриевас сообщил BNS, что это предварительная дата, она может незначительно измениться до заседания правительства.
Действующее сейчас ЧП, объявленное в Литве в конце февраля в связи с вторжением России в Украину, закончится в полночь 10 марта.
По словам замминистра, предлагается сохранить по существу такой же режим чрезвычайного положения, какой уже был установлен.
Он позволяет более гибко использовать государственный резерв, усиливает охрану государственной границы и прикрывает ее, предусматривает досмотр транспортных средств, лиц и их багажа в приграничной зоне.
"Мы немного модифицируем охрану важных для национальной безопасности объектов, реагируя на риски. (...) Мы усилим внимание к охране этих объектов", - сказал Дмитриевас BNS.
По его словам, также будет предложено ограничить информацию, распространяемую российскими новостными каналами.
Согласно закону, решение о введении чрезвычайного положения на всей территории страны или ее части принимается Сеймом в случае возникновения угрозы конституционному строю или общественному спокойствию.
Между сессиями Сейма в неотложных случаях президент вправе принять такое решение, одновременно созывая внеочередную сессию Сейма для обсуждения этого вопроса. Сейм утверждает или отклоняет решение президента.
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