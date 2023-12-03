В рамках плана "Литва нового поколения" Еврокомиссия выделит Литве 198,4 млн евро

Дополненный план "Литва нового поколения" включает 1,7 млрд евро новых инвестиций, включая меры для бизнеса, зеленых, инновационных, цифровых технологий, производства и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, кибербезопасности, реновации многоквартирных домов, развития незагрязняющего транспорта и производство возобновляемых энергетических ресурсов.
"План "Литва нового поколения" и его дополнение важны в контексте нынешней геополитической реальности, поэтому мы не только почти удваиваем общий объем плана до 3,85 млрд евро, но и удваиваем наши амбиции по производству всего необходимой государству объема электроэнергии из возобновляемых источников энергии к 2030 году. Новые меры не только укрепят нашу энергетическую самостоятельность, но и будут способствовать конкурентоспособности литовского бизнеса", - отметила министр финансов.
По словам министра финансов Г. Скайсте, наиболее значительные новые инвестиции планируется сосредоточить на двух направлениях: 1 млрд евро будет выделено на кредиты и другие финансовые инструменты для бизнеса и дополнительно более 550 млн евро – на производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии.
План "Литва нового поколения" был дополнен с учетом геополитической ситуации, новых амбиций Литвы в области возобновляемой энергетики, интенсивных обсуждений с социальными и экономическими партнерами и новой инициативы Европейской комиссии REPower EU, в рамках которой Литве выделяется 198,4 млн евро.
По мнению экспертов, ожидается, что за счет новых инвестиций плана "Литва нового поколения" в период 2023-2027 годов будет обеспечен более быстрый рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) – в среднем на 0,97% или 492,5 млн евро в год.