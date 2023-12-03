В рамках плана "Литва нового поколения" Еврокомиссия выделит Литве 198,4 млн евро

"План "Литва нового поколения" и его дополнение важны в контексте нынешней геополитической реальности, поэтому мы не только почти удваиваем общий объем плана до 3,85 млрд евро, но и удваиваем наши амбиции по производству всего необходимой государству объема электроэнергии из возобновляемых источников энергии к 2030 году. Новые меры не только укрепят нашу энергетическую самостоятельность, но и будут способствовать конкурентоспособности литовского бизнеса", - отметила министр финансов.