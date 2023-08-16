В пятницу будут закрыты КПП Шумскас и Тверячюс

Это решение направлено на адекватное реагирование на изменения геополитической ситуации и угрозы национальной безопасности, а также на предотвращение контрабанды товаров.

После прекращения движения через вышеупомянутые КПП сотрудники пограничного контроля будут переведены на другие КПП. Транспортные потоки будут направлены на недавно реконструированный КПП Мядининкай. На Мядининкском КПП используется система рентгеновского контроля, которой нет на КПП Тверячюс и Шумскас.

В настоящее время через КПП Шумскас проходит только легковой транспорт, через Тверячюс проходит легкий транспорт и пустой грузовой транспорт.

На границе Польши с Беларусью работает один КПП, на границе Латвии – два, а на границе с Литвой – шесть.