В принудительной посадке самолета Ryanair в Минске подозревают троих граждан Беларуси

„Доказательства ясно показывают, что настоящей целью было задержание в Минске белорусского оппозиционера Романа Протасевича (что и произошло)“, - заявили в польской прокуратуре.

„Посаженный самолет Ryanair зарегистрирован в Польше, совместная следственная группа приняла решение, что расследование будет сконцентрировано в Польше, обмен информацией осуществлялся через Евроюст, литовская сторона была осведомлена, что Польша примет решение о признании выявленных лиц подозреваемыми по делу и обратиться в суд по поводу их ареста“, - сообщила Elta в пятницу представитель Генеральной прокуратуры Литвы Рита Стундене.