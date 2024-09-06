В принудительной посадке самолета Ryanair в Минске подозревают троих граждан Беларуси

„На основании собранных таким образом доказательств прокурор подготовил постановления о предъявлении обвинений трем гражданам Беларуси: Леониду Ц. (бывшему директору Белорусского агентства аэронавигации), Евгении Т. (начальнику Минского центра управления полетами) и Андрею А. М. (начальнику КГБ)“, - сообщает польская прокуратура.
Поскольку подозреваемые не проживают в Польше, прокурор не смог огласить решение о предъявлении им обвинения, поэтому прокурор подал в суд ходатайство о применении меры пресечения – ареста, с целью начала внутреннего и международного розыска.
Подозреваемые будут помещены под стражу на три месяца после задержания.
В ближайшие дни прокурор обратится в суд с просьбой о выдаче европейского ордера на арест.
„Доказательства ясно показывают, что настоящей целью было задержание в Минске белорусского оппозиционера Романа Протасевича (что и произошло)“, - заявили в польской прокуратуре.
Прокурор проводит это расследование совместно со Службой внутренней безопасности.
„Посаженный самолет Ryanair зарегистрирован в Польше, совместная следственная группа приняла решение, что расследование будет сконцентрировано в Польше, обмен информацией осуществлялся через Евроюст, литовская сторона была осведомлена, что Польша примет решение о признании выявленных лиц подозреваемыми по делу и обратиться в суд по поводу их ареста“, - сообщила Elta в пятницу представитель Генеральной прокуратуры Литвы Рита Стундене.