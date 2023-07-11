В президентском дворце состоялся праздничный ужин для глав стран НАТО

По данным представителей президентской канцелярии, в приеме примут участие главы разных стран со своими вторыми половинами – всего около 80 человек.

Во время мероприятия запланирован концерт. В программе - специально написанное к саммиту НАТО произведение The Vilnius Summit. Его исполнят авторы – виолончелист Юстас Куликаускас, мультиинструменталист Саулюс Петрейкис и пианист Паулюс Зданавичюс.

В программе также выступление государственного вильнюсского хора и саксафониста Пятраса Вишняускаса.

Сообщается, что президент США Джо Байден на ужин не приехал. Портал nbcnews.com сообщает, что, по словам представителей Белого дома, повестка дня Байдена очень активная – он готовится к важному выступлению, которое состоится 12 июля.

Мероприятие началось в 20 ч.