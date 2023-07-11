11 июля 2023 г. 21:14

В президентском дворце состоялся праздничный ужин для глав стран НАТО

 
ELTA
ru.DELFI.lt

В Белом зале президентского дворца в первый вечер саммита НАТО проходит официальный прием глав стран НАТО. Президент Гитанас Науседа с супругой Дианой принимают гостей.

По данным представителей президентской канцелярии, в приеме примут участие главы разных стран со своими вторыми половинами – всего около 80 человек.

Во время мероприятия запланирован концерт. В программе - специально написанное к саммиту НАТО произведение The Vilnius Summit. Его исполнят авторы – виолончелист Юстас Куликаускас, мультиинструменталист Саулюс Петрейкис и пианист Паулюс Зданавичюс.

В программе также выступление государственного вильнюсского хора и саксафониста Пятраса Вишняускаса.

Сообщается, что президент США Джо Байден на ужин не приехал. Портал nbcnews.com сообщает, что, по словам представителей Белого дома, повестка дня Байдена очень активная – он готовится к важному выступлению, которое состоится 12 июля.

Мероприятие началось в 20 ч.

Праздничный стол готовило ЗАО Zizi namai. Ужин обойдется в 36 000 евро.

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